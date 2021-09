Tras la derrota en las PASO, Juan Zabaleta aseguró que “la Argentina hoy tiene indicadores económicos favorables por todo lo que se hizo”

Convencido de que “la Argentina tiene indicadores económicos favorables por todo lo que se hizo”, más que nada durante la pandemia, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, pidió a los socios oficialistas no echar más culpas y salir a militar al Gobierno, luego de la derrota en las PASO legislativas. “Es un poquito menos de red social y un poquito más de contacto humano”, definió el exintendente de Hurlingham, donde con con el 99,08% de las mesas escrutadas, la candidata del Frente de Todos (FdT) Victoria Tolosa Paz solo le sacaba medio punto de diferencia a Juntos por el Cambio (JxC).

“No es generando incertidumbre en la sociedad, sino con el Presidente tomando decisiones, fortalecido, con el equipo de gobierno haciendo lo que tiene que hacer: salir a trabajar y contar lo mucho que el Gobierno ha hecho, que indudablemente no alcanzó porque nuestro pueblo la sigue pasando mal y necesita ver esta lucecita que de a poquito, con mucha vacuna, con esta nueva vida y la gente en la calle, nos va a permitir recuperar”, resumió en cuanto a la estrategia que cree deberían seguir de cara a revertir el resultado electoral del domingo pasado, que hizo tambalear las relaciones dentro de la coalición oficialista.

“Es bueno apoyar la mano de los que gobernamos en el hombro de un argentino y argentina que la está pasando mal. Eso también lo tiene que hacer el Presidente, yo se lo he dicho con mucho respeto, es un poco menos de corbata. [Alberto Fernández] es un Presidente muy terrenal, que se compromete y que camina”, opinó Zabaleta en Radio 10 e instó a que el resto de los integrantes de la administración nacional, los gobernadores, los intendentes, los dirigentes sociales y también los sindicales lo acompañen al mandatario en esas recorridas. Según dijo, perder las elecciones debe interpelar “al FdT en su conjunto”.

Bajo la premisa de que su fuerza política debe mostrar “cercanía”, Zabaleta asumió que las medidas aplicadas durante el primer tiempo de gestión no alcanzaron a impactar en el bolsillo. “En el vacunatorio uno veía a la abuela, al abuelo, la primera y la segunda dosis, una campaña de vacunación importantísima; pero cuando salían del vacunatorio y llegaban a la carnicería o al supermercado se angustiaban, se amargaban por la inflación”, describió.

“Los argentinos esperan que con el mensaje que nos dieron como gobierno nos hagamos cargo”, sostuvo Zabaleta que, pese a no hacer adelantos sobre el paquete de medidas económicas que anunciará Fernández mañana, indicó -al igual que otros ministros del Gabinete que elevaron su perfil público tras el fracaso en los comicios- que se debe apuntar a la reactivación y al consumo porque “la plata no alcanza”. No obstante, advirtió: “Me impronta muy poco lo que opinen algunos economistas responsables de muchos ajustes en la argentina”.

Líder de una de las carteras más variopintas del Ejecutivo, el exintendente destacó el rol de los referentes sociales e insistió con que se continuará en la transformación de planes sociales en trabajo. “Cuando haya un argentino que siga necesitando la asistencia del Estado, ahí vamos a estar con el plan social y con la Tarjeta Alimentar”, añadió, para el mientras tanto.