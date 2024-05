Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

📌 El Gobierno criticó duramente el paro, pero buscará mantener un “canal abierto” con la CGT

Por Jaime Rosemberg y Cecilia Devanna

El Gobierno buscó transmitir normalidad, con actividades de rutina en Balcarce 50 y la quinta presidencial de Olivos, ante el paro nacional organizado por la CGT, que a lo largo de la jornada logró reducir de manera mayoritaria el transporte público. Si bien hubo críticas fuertes del Gobierno a la huelga, a la que consideró “política”, en la sede gubernamental también reconocieron que se mantiene la idea de sostener un “canal abierto” mediante una mesa que reúna a ambas partes, como se conversó en el encuentro oficial de mediados del mes pasado.

“El paro fue un fracaso total”, dijeron desde el ala más dura del Gobierno. “Mostraron, una vez más, que están del lado equivocado”, recalcaron en el corazón libertario, ante una serie de consultas de LA NACION. Especialmente los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Seguridad, Patricia Bullrich, confrontaron con los sindicatos, mientras que el presidente Javier Milei siguió la protesta desde la quinta de Olivos y su hermana Karina Milei participó de la reunión de Gabinete.

01.25 |Bullrich dijo que iniciarán acciones legales por las denuncias de “aprietes” durante el paro

Sobre el final de la jornada de protesta impulsada por la CGT, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió a las denuncias “por aprietes” recibidas en la línea telefónica habilitada por el Gobierno y aseguró que este viernes se iniciarán acciones legales. “El día de mañana [por hoy] judicializamos todo”, adelantó.

“Para eso pusimos el teléfono, no vamos a hacer eso para recibir datos y después traicionar a la gente que denunció y no hacer una denuncia consecuente para proteger a la gente y para que llamen a declarar a los apretadores”, sostuvo en relación a las 3856 acusaciones “de apriete” contabilizadas este jueves.

00.40 | La tajante respuesta de Milei a una periodista por intentar hacerle una pregunta personal

Este viernes se conoció un fragmento de una entrevista que brindó el Presidente al medio Univisión en la que se niega a contestar preguntas personales.

“Se nos está acabando el tiempo, quiero tocar algunos temas personales y ya...”, le anticipa la periodista a Milei. Ante lo que el, rápidamente, le aclara: “No, temas personales no contesto”. En ese momento, ella insiste: “O sea, me refiero a...”, pero se ve interrumpida por el mandatario en dos oportunidades, quien categóricamente enfatiza que no contesta preguntas de ese estilo. “Me parece una falta de respeto además”, le dice el Presidente.

00.09 | Uno de los principales bancos privados del país lanza su crédito hipotecario

Por Francisco Jueguen

Uno de los mayores bancos privados de la Argentina dará finalmente el salto. Luego de que otras entidades se aventuraran en un contexto de veloz desaceleración de la inflación –pero en un marco desafiante aún de estabilización económica–, el Banco Santander anunciará al mercado que ofrecerá créditos hipotecarios UVA y se sumará a la ola de lanzamientos de las últimas semanas.

Según pudo saber LA NACION, los créditos hipotecarios serán otorgados en pesos, ajustables por CER [por inflación] más una tasa fija nominal anual de 5,5%. El plazo máximo será de 20 años (240 meses).

