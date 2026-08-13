Tras la furia de Martín Menem, Boggiano se retractó de su ataque a los aliados que hizo temblar el dictamen del BCRA

El economista ultralibertario Miguel Boggiano dio marcha atrás este jueves tras sus críticas a los partidos aliados que iban a votar a favor del dictamen de reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA). Sus dichos ante las comisiones de Finanzas y Presupuesto generaron malestar entre los macristas y radicales e hicieron temblar el avance del proyecto que impulsa Javier Milei. Incluso, provocó el fuerte malestar del titular de la cámara baja, Martín Menem.

Boggiano es uno de los economistas más cercanos a Javier Milei y suele atacar e insultar a quienes critican al Gobierno.

El miércoles fue uno de los invitados por el diputado de La Libertad Avanza (LLA) Alberto “Bertie” Benegas Lynch para defender la reforma de la carta orgánica del Central, que apunta a concentrar el funcionamiento de la autoridad monetaria en la preservación del valor de la moneda, prohibir el financiamiento al Tesoro y la emisión sin respaldo.

Cuando expuso, Boggiano acusó a “demócratas, radicales, peronistas, desarrollistas, militares, kirchneristas y macristas” de utilizar el BCRA “para estafar sistemáticamente a la sociedad argentina hasta destruir el valor de la moneda”.

Ya este jueves, con el dictamen aprobado pero en medio de un fuerte malestar interno, Boggiano bajó su tono habitual y se rectificó. “En lugar de hablar genéricamente de todos los gobiernos anteriores, yo elegí señalar a cada uno de los partidos que estuvieron gobernando. Para ser honesto, hay inexactitudes. El gobierno de Mauricio Macri no tuvo la intención de inflar desaforadamente. No es comparable con otros gobiernos que han directamente buscado atracar al BCRA”, sostuvo en diálogo con LN+.

Miguel Boggiano arremetió contra “demócratas, radicales, peronistas, desarrollistas, militares, kirchneristas y macristas” Hernan Zenteno - La Nacion

Y luego buscó aclarar: “Sin dudas no fue una buena idea de mi parte poner a todos en el mismo lugar porque no lo están. En última instancia esto es la clase política que en los últimos 90 años ha hecho esto con el BCRA, eso está a la luz”. Aseguró además que nadie lo llamó para criticarlo.

“Yo fui invitado, dije lo que me pareció que era. No fue inteligente de mi parte poner de mal humor a la gente que tenía que votar en línea con el Gobierno”, agregó.

En paralelo, volvió a insistir que “no estuvo bien” lo que dijo porque “no pueden estar todos [los gobiernos] en la misma bolsa” y que eligió en su exposición “enumerar” uno por uno a los partidos políticos pero que “no todos tienen la misma responsabilidad” respecto a su manejo en el BCRA.

“No es lo mismo comparar al macrismo con el kirchnerismo o al desarrollismo, porque hubo gobiernos que intentaron bajar la inflación. Hubo una voluntad en el macrismo de resolver problemas. Es indiscutible que en 90 años de historia del Banco Central ha sido una catástrofe. Ahora, me parece que ha sido injusto de mi parte asignarles la misma responsabilidad”, subrayó.

Hacia el fin de la entrevista, Boggiano dijo que habló con el diputado macrista Fernando de Andreis pero que todavía no le respondió. También intercambió mensajes con uno de los más molestos ayer, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Trastienda

El Gobierno estuvo a punto de quedarse sin dictamen el miércoles en una de las reformas más importantes para el presidente Javier Milei. La exposición de los economistas alineados con la Casa Rosada dio justo cuando el oficialismo buscaba aliados que le firmaran el proyecto. Los socios de Pro, la UCR y otros bloques provinciales se sintieron aludidos por los dardos de Boggiano.

Según publicó LA NACION, los dichos de Boggiano desató la “indignación” del presidente de la Cámara, Martín Menem, que -dicen- no podía entender cómo sus propios diputados habían permitido que atacaran a los socios que precisaban para hacer caminar la iniciativa. Menem sabía que los economistas habían sido convocados pero no el tenor de lo que iban a decir.

También participaron de la comisión Héctor Rubini, Ramiro Castiñeira, Aldo Abram y Claudio Zuchovicki, todos invitados por Benegas Lynch para exponer sobre este proyecto.

Benegas Lynch Hernan Zenteno

En medio del malestar de los aliados, el jefe del bloque, Gabriel Bornoroni, junto a la diputada Silvana Giudici (ex Pro) intentaron poner paños fríos. De esa forma, finalmente el oficialismo consiguió las firmas.

Una vez terminada la reunión, en el bloque libertario reconocían que estuvieron al filo de quebrar el acuerdo previo que tenían con los aliados.

En el bloque violeta creían que los economistas podían ser “picantes” en sus críticas al kirchnerismo, debido a que este proyecto viene a cambiar una lógica de funcionamiento del Banco Central establecida en 2012, pero no esperaban los cuestionamientos a otras administraciones.

Uno de los más efusivos en la discusión fue De Andreis, que amagó con que su espacio no firmara el dictamen.