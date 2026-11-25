A punto de perder estado parlamentario, el proyecto de prevención de la ludopatía encontró una salida política. Después de casi dos años de dilaciones y al calor de las presiones cruzadas de la Iglesia, las casas de apuestas, los clubes de fútbol y las loterías provinciales, Patricia Bullrich y José Mayans acordaron este miércoles avanzar con la sanción del texto aprobado por Diputados.

El entendimiento, sin embargo, no supone un respaldo unánime de la bancada libertaria, donde algunos senadores no acompañarán la iniciativa.

La fórmula que encontraron para destrabar la discusión fue avanzar por dos carriles: someter a votación la media sanción que reclama la Iglesia e impulsar, en paralelo, un proyecto complementario con los ajustes que pretende introducir la Casa Rosada. A cambio, el peronismo se comprometió a aportar los votos necesarios para habilitar el tratamiento sobre tablas de esta segunda iniciativa en la sesión de este jueves. De ser aprobada, deberá continuar su trámite en la Cámara baja.

En nombre de la Comisión Ejecutiva del @EpiscopadoArg, compartimos la carta abierta dirigida a los miembros del Senado de la Nación en relación con el proyecto de ley sobre prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea, iniciativa que ya cuenta con media… — Conferencia Episcopal Argentina (@EpiscopadoArg) November 23, 2026

El acuerdo se gestó durante un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales del Senado. El proyecto aprobado por Diputados busca prohibir la publicidad de las apuestas online y los patrocinios deportivos, además de reforzar los controles para impedir el acceso de menores a las plataformas de juego. La iniciativa no obtuvo despacho de comisión.

Si bien el oficialismo trabajó ayer en un texto con sus aliados de Pro y la UCR, con el visto bueno de la Casa Rosada, la propuesta no fue presentada formalmente. En cambio, Bullrich, la jefa del bloque libertario, esbozó los lineamientos de la iniciativa y anticipó que buscará cerrar su redacción a lo largo de la tarde.

La senadora enumeró tres ejes prioritarios para el Gobierno: restringir la publicidad de las apuestas, otorgarle al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) la potestad administrativa de bloquear los sitios que operan de manera irregular y reforzar las disposiciones destinadas a proteger a los menores de edad.

Patricia Bullrich cuestionó el artículo que prohíbe a personas vinculadas con el juego integren comisiones directivas de clubes Fabián Marelli

Bullrich también anticipó su rechazo al artículo 17 de la media sanción, que modifica la ley del deporte para impedir que personas vinculadas al negocio del juego integren las autoridades de asociaciones deportivas o clubes de fútbol.

“Mezclar un cambio en el fútbol es mezclar peras con manzanas”, sostuvo la senadora, quien consideró que esa disposición excede el objeto central de la iniciativa. “Es un artículo que está tirado de los pelos”, agregó.

La libertaria pidió unas horas más para trabajar sobre el texto e incluso deslizó la posibilidad de incluir el tema en una eventual convocatoria a sesiones extraordinarias. “Esto estuvo frenado dos años. Nos vamos a tomar unas horas de reflexión”, argumentó.

Mayans propuso entonces sancionar el texto de Diputados y canalizar las modificaciones que reclama el oficialismo a través de otro proyecto. Recordó, además, que el Poder Ejecutivo tendrá la potestad de reglamentar la ley.

“Nos pronunciamos por la media sanción de Diputados para que tengamos ley. No se olviden de que el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de la reglamentación. Y si quieren mejorar algunos aspectos, lo vemos después. Actuemos en favor de nuestros jóvenes, como dijo el Episcopado”, expresó Mayans.

Bullrich junto a su bloque Fabián Marelli

Bullrich aceptó la propuesta y le pidió al jefe del bloque peronista que le garantizara los dos tercios para tratar sobre tablas la iniciativa complementaria en la sesión de este jueves.

La discusión se trasladará ahora al recinto del Senado. El plato fuerte de la sesión será la reforma política impulsada por el Gobierno, que tiene como principal eje la suspensión de las PASO. Luego se buscará sancionar la ley de prevención de la ludopatía y avanzar con la propuesta complementaria del oficialismo.

El entendimiento se produjo después de una inusitada presión de la Iglesia Católica, que envió a un representante del Episcopado al plenario de comisiones para pedirles, cara a cara, a los senadores que avalaran la media sanción de Diputados.

Raúl Pizarro, secretario general del Episcopado Fabián Marelli

“Les pido que cuando tengan que tomar una decisión, lo hagan mirando al pueblo, a la gente. Lo primero son las personas y sobre todo los más vulnerables, los niños, los jóvenes, los adolescentes. No la economía. No el juego que atrae a los más poderosos. La decisión que tienen por delante es qué patria queremos. Se juega en lo que hacemos con los más vulnerables”, dijo Raúl Pizarro, secretario general del Episcopado.

Llevó al Senado una caja con 20.000 firmas en respaldo del proyecto aprobado por Diputados, recolectadas a través de la plataforma Change.org.

Los ejes de la media sanción