La ONG Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) pidió que el Consejo de la Magistratura analice la conducta de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña tras el fallo de la Corte que descalificó su actuación al entender que la justicia federal de Campana era competente para investigar a la dirigencia de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

La declaración de Fores se suma al pedido de juicio político que presentaron la exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) María Eugenia Talerico y la agrupación Será Justicia. Los denunciaron ante el Consejo de la Magistratura por presunto mal desempeño y pidió que se avance con su remoción.

El presidente de Fores Pablo Pirovano Hernan Zenteno - La Nacion

En un documento titulado “La independencia judicial también exige responsabilidad”, firmado por su presidente, Pablo Pirovano, y su secretaria, María Julia Fornari, Fores le pidió al Consejo que examine lo resuelto por la Corte y determine, “con la debida independencia y respetando todas las garantías del debido proceso”, si corresponde iniciar actuaciones.

“Fores considera que una descalificación de esta naturaleza no puede ser tratada como una mera discrepancia entre instancias judiciales”, dice el texto.

La entidad recordó que los jueces deben poder resolver “sin temor a ser disciplinados por el contenido de sus sentencias” y que la revocación de un fallo por un tribunal superior es parte del funcionamiento normal del sistema.

“La independencia no importa irresponsabilidad funcional”, dijeron los abogados. Fores sostiene que debe analizarse si se “excedió el ámbito de una diferencia de interpretación jurídica” y en cambio sucedió un hecho que puede tener relevancia disciplinaria.

“No corresponde anticipar conclusiones ni sanciones. Sí corresponde que los mecanismos institucionales funcionen”, agregó la organización.

La Argentina acaba de ser condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por atentar contra la independencia judicial al remover mediante juicio político al juez Eduardo Moliné O’Connor por el contenido de sus sentencias; por eso también lo cuidadoso del texto de la declaración.

Fores se refirió al antecedente de Barroetaveña como exintegrante del tribunal de Ética de la AFA. Aclaró que ese dato “por sí solo, no permite afirmar la existencia de parcialidad”, pero dijo que, frente a una investigación sobre autoridades y fondos de esa institución, muestra “la importancia de preservar no solo la imparcialidad efectiva del magistrado, sino también su apariencia objetiva frente a la sociedad”.

La entidad advirtió que no evaluar el caso supondría “naturalizar” que observaciones de esa gravedad de la Corte sobre un tribunal inferior queden “sin siquiera una evaluación” del órgano encargado de la disciplina de los jueces.

La Corte, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, anuló por unanimidad la decisión de Casación que había enviado el expediente al juzgado federal de Campana y resolvió que la causa la investigue Daniel Rafecas.

Sostuvo que la garantía del juez natural había sido afectada de modo “severo e inequívoco”, calificó de “grosera” la violación de las reglas de competencia y le reprochó a Casación no haber respondido el planteo de los fiscales, que pedían que el caso quedara en la justicia federal porteña.