Mientras los reflectores de la política están puestos el jueves en si sale la reforma electoral, la Iglesia sigue con sus gestiones para que ese mismo día se apruebe otro proyecto: la ley de ludopatía, una iniciativa cruzada por intereses de los más fuertes.

Este martes, referentes de la Comisión Episcopal de Pastoral Social se reunieron con senadores en la Cámara alta. Vieron a la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, que se fue al Senado antes de que terminara la mesa política en la Casa Rosada. Junto a especialistas de la salud, visitaron además otros despachos.

Según pudo confirmar LA NACION de fuentes al tanto, hubo mitines por separado con Carolina Losada (UCR) y Wado de Pedro (peronismo).

​“Los referentes de la Pastoral manifestaron su preocupación por el creciente impacto que esta problemática genera en los jóvenes y en su entorno familiar. Se conversó sobre los próximos pasos parlamentarios necesarios para contar a la brevedad con un marco regulatorio que brinde protección efectiva a los menores de edad y a la población en general frente a este flagelo”, dijeron fuentes de la Iglesia a LA NACION.

Asimismo, está previsto que mañana el secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Raúl Pizarro, entregue en el Senado la carta en que la Iglesia reclama que se apruebe con urgencia el jueves la iniciativa. La Pastoral Social lo acompañará. Sumarán las más de 20.000 firmas que se juntaron en la plataforma Change.org, en favor de la ley. Eso será antes de la reunión de las comisiones de Salud, Legislación General, y de Justicia y Asuntos Penales, que debatirán el tema desde las 10.

El padre Munir Bracco, de la Comisión Episcopal de Pastoral Social Gentileza

Por estas horas, ante la consulta de LA NACION, fuentes oficiales aseguraron que la postura del Gobierno es que el proyecto se apruebe con modificaciones. Como en ese caso debería volver a Diputados, aseguran que está el compromiso de que Javier Milei lo incluya en el temario de extraordinarias para que -si logra avales otra vez en la Cámara baja- se convierta en ley antes de que termine el año. Esa versión no solo fue proporcionada a este medio en la Rosada, sino también en el oficialismo del Senado.

Si el jueves sale con modificaciones y vuelve a Diputados, el problema es que el año legislativo está a punto de terminar. Fuentes del kirchnerismo en el Senado sospechan que aprobarla con cambios podría ser una forma elegante del Gobierno para dilatar los tiempos y que finalmente la ley de ludopatía pierda estado parlamentario.

Por eso será clave la voluntad del gobierno de Milei para incluir el tema dentro de las extraordinarias. Fuentes oficiales dicen que esa intención está.

El proyecto de ludopatía se encuentra en un tránsito complicado. Aprobado en noviembre de 2024 en Diputados, pasó dos años sin tratarse en el Senado, pese a la importancia que tomaron en el debate público los problemas (sobre todo en adolescentes) vinculados al juego.

La mesa política de la Casa Rosada

El proyecto que viene de Diputados tiene como core la prohibición total de la publicidad de juegos de azar y apuestas en línea, excepto dentro de casinos, bingos, hipódromos, agencias de loterías y lugares de apuestas. Además prohíbe el acceso a menores de 18 años a estas prácticas y estipula una verificación biométrica obligatoria, entre otras disposiciones.

Por pedido del peronismo, ese texto fue incluido en la sesión del jueves. Mañana se debatirá en comisión, a ver si consigue dictamen. De ahí en adelante hay tres opciones. El mejor escenario para el proyecto es que sea respaldado tal como vino de la Cámara baja y quede aprobado. También está la chance de que se le introduzcan modificaciones, lo que haría que vuelva a Diputados (eso quiere el oficialismo). La tercera variante sería que se rechace.

En Diputados, toda LLA votó en contra de la ley de ludopatía. Ahora dentro del bloque oficialista hay un debate. Están los que, para no acompañar, dicen que sería raro que el Senado vote diferente a lo que hizo Diputados, a la vez que otros representantes (que ven con buenos ojos el proyecto) piensan que el Gobierno debe dar una señal a la sociedad en relación con la ludopatía. Es que se abriría la puerta para que otra vez la oposición -como pasó con discapacidad- tenga una bandera muy noble para arremeter contra la Rosada.

Bullrich, que este martes se reunió con la pastoral, es partidaria de introducirle cambios, para que así el proyecto sea acompañado por su bloque en el recinto. En los pasillos del Senado, donde hay sospechas de que LLA busca aprobarlo y mandarlo a Diputados para que el tema se caiga, dejó correr que la Casa Rosada lo incluirá en extraordinarias para que sea tratado en Diputados antes de que termine el año. De esa forma quiso disipar las dudas y llevar el supuesto compromiso de la gestión nacional con el texto modificado.

En la bancada oficialista decían hoy que se estaba “trabajando en una propuesta” para hacer mañana en comisión, donde se debatirán tanto el proyecto de Diputados, como otros presentados.

De momento, en el bloque oficialista del Senado solo Luis Juez es partidario de apoyar la iniciativa tal como viene de Diputados para que no se alargue más esta discusión.

De altísima sensibilidad social, sobre todo después de la visita del papa León XIV y de la carta de la Conferencia Episcopal Argentina, la letra del texto despierta idas y vueltas a la vez con los aliados. Es que acá no solo intervienen las casas de apuestas -que aportan al fisco y financian campañas electorales-, sino también los gobernadores, ya que el juego es competencia provincial. En estas últimas horas hubo comunicaciones de los senadores con los mandatarios de sus territorios para ver qué hacer en esta votación, ya que las provincias tienen su máxima injerencia en la Cámara alta.

Entre los senadores que quieren que el proyecto se apruebe prima la cautela y nadie se entusiasma demasiado. En el peronismo dicen estar confiados.