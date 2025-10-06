Tras la renuncia de Espert, Martín Lousteau advirtió que “sin Estado hay campo libre para el narco”

El senador nacional Martín Lousteau, que se postula como candidato a diputado por Ciudadanos Unidos, dijo este domingo que la renuncia de José Luis Espert (LLA) a su candidatura en la provincia de Buenos Aires obliga a los argentinos a pensar quién está detrás de “los candidatos que surgen de la noche a la mañana y que lo único que hacen es pregonar que hay que terminar con el Estado”.

“Si debatimos sólo sobre la figura de Espert, me parece que omitimos una cosa muy importante, que es quién se esconde detrás de algunos candidatos que surgen de la noche a la mañana, y que lo único que hacen es pregonar que hay que terminar con el Estado y, en el fondo, si uno termina con el Estado, lo que hay detrás es campo libre. Campo libre, ¿para qué? Bueno, campo libre para el narco“, remarcó Lousteau.

En declaraciones radiales, el presidente de la UCR agregó: “Estas fuerzas tienen la capacidad de disfrazarse, justamente, de cosas que son lo opuesto a ellas, se disfrazaron detrás de un candidato que decía ‘cárcel o bala’”.

“Recordemos que no es el único caso el de Espert, ¿sí? Porque ya lo había dicho (la diputada Lilia) Lemoine antes, y tienen otra candidata con problemas en Río Negro. Es un patrón, hay que ver quién estuvo detrás o quién está detrás de llevar adelante un gobierno con estas características”, sostuvo Lousteau.

En la misma línea, el candidato porteño concluyó: “Me parece que eso es lo grave, que el narco escondido detrás de Espert, es el narco escondido detrás de un candidato que dice que no tiene que haber Estado, y además que se hace el defensor de un orden y de una seguridad que en el fondo no es tal, porque tiene compromisos muy fuertes con aquellos que dicen que está combatiendo”.