Tras los desmanes en Rawson: Arcioni dijo que no dará marcha atrás con la ley de zonificación minera

Tras los graves incidentes de este jueves y sobre los escombros de una ciudad devastada, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, aseguró que no dará “marcha atrás” con la decisión de promulgar la ley de zonificación minera, pese a los destrozos provocados por grupos antimineros durante las movilizaciones en la capital provincial este jueves por la noche. Se esperan, en tanto, nuevas movilizaciones para los próximos días.

Consideró que “no hubo fallas de la seguridad”. “Detrás de esto hubo uno ideólogo de todo, que ya sabemos quién fue, y vamos a llegar a fondo y tendrá que pagar las consecuencias. Los que hicieron esto no son chubutenses, no se merecen ser chubutenses”, dijo.

La aprobación en la Legislatura con 14 votos de una ley que habilita la explotación minera sin cianuro en dos departamentos de Chubut provocó movilizaciones de rechazo en las principales ciudades de esta provincia. Ayer por la mañana, Arcioni promulgó la ley que permitirá que las mineras desembarquen en los departamentos de Gastre y Telsen.

La nueva ley, sin embargo, fue el detonante de los graves incidentes registrados anoche y que dejaron como saldo el destrozo de las instalaciones de Casa de Gobierno, Legislatura, Tribunal Superior de Justicia , entre otros. Se estima que un total de 16 reparticiones públicas y edificios quedaron afectados por la protesta. “El 70% de Casa de Gobierno fue quemada y hay más de 32 detenidos”, afirmó sobre los destrozos el ministro de Seguridad de Chubut, Leonardo Das Neves.

Un total de 16 edificios públicos quedaron sufrieron los ataques en un día de furia en la capital provincial de Rawson.

Arcioni, en tanto, aseguró: “Estamos muy dolidos. Es una pena enorme porque las manifestaciones se pueden hacer con fines pacíficos, porque esta es la casa de todos los chubutenses y que se violente así, a uno le da una pena enorme. Siento mucha tristeza, es un edificio histórico, que lo hayan avasallado así, no hay palabras para poder describirlo”.

Además de lo edilicio, las protestas dejaron graves consecuencias en Chubut: se incendiaron los expedientes de todas las causas contra el Estado con “pruebas irrecuperables”, aseguraron fuentes del Poder Judicial.

Las llamas destruyeron la totalidad de los expedientes del juzgado contencioso administrativo que funciona en la planta baja del Superior Tribunal de Justicia, así como la mesa de entradas, la procuración general, y la sala de acuerdos, quedaron destruidos por el incendio provocado por manifestantes en contra de la minería.

En las primeras etapas del relevamiento de los daños que se está haciendo en cada uno de los edificios públicos que fueron atacados en la jornada de este jueves en Rawson, ya pueden detectarse daños irreparables. Así se desprende por ejemplo luego del atentado contra la sede del Superior Tribunal de Justicia, ubicada frente a la plaza Guillermo Rawson, y una cuadra en diagonal a Casa de Gobierno.

Fuentes del Poder Judicial aseguraron que las cámaras de seguridad detectaron a cinco individuos que superaron a dos policías que había en la puerta y que se refugiaron en la comisaría ubicada en la otra esquina. Estos sujetos rompieron los vidrios, ingresaron a oficinas de las que se llevaron dos computadoras, y prendieron fuego toda la planta baja que da a la calle.

Entre las áreas más afectadas, en la esquina está el despacho de la Procuración General y la parte superior en planta alta, donde funciona la Sala de Acuerdos del STJ. Además, fueron incendiados los dos mostradores ubicados a cada lado de la Mesa de Entradas, y todo el pasillo hacia la mano derecha, donde funciona el juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo.

Se trata del área donde se tramitan todas las demandas contra el Estado, con expedientes y material de prueba que en muchos casos es irrecuperable. Allí los daños fueron totales, y se estima que hay causas completas que va a ser casi imposible que se vuelvan a rearmar desde cero.

El acuerdo del proyecto de zonificación minera se produjo tras la aprobación en la Legislatura de los cuatro pliegos de los nuevos ministros del Superior Tribunal de Justicia de Chubut: Camila Banfi Saavedera, Silvia Bustos, Daniel Báez y Ricardo Napolitani. Los incidentes “obligarán a pensar en un nuevo lugar para la jura”.

Destrozos

Das Neves aseguró que “los daños fueron cuantiosos. Casa de Gobierno casi el 70% quemada e inutilizada, así como el edificio del Superior Tribunal de Justicia con daños como la Procuración General, la fiscalía quemada, n la jefatura y móviles policiales incendiados”.

Indicó que “uno respeta el derecho a la queja y a la manifestación pero estos hechos ya son delitos. No tiene ningún tipo de justificativo”. Y destacó que Comodoro Rivadavia también tuvo una manifestación con más de 5 mil personas pero fue pacífica, a diferencia de lo sucedido en Rawson.

La Casa de Gobierno en Rawson quedó inutilizada "en un 70%", aseguraron fuentes oficiales.

Das Neves señaló que hasta la noche del jueves “había no menos de 32 detenidos” que fueron atrapados dañando edificios públicos y privados. Dijo a Radio Chubut que entre los detenidos hay personas que estaban con mochilas “llenas de piedras y botellas llenas de combustibles”.

El funcionario además señaló que la policía estaba realizando controles en las rutas, pero cuando comenzaron los desmanes en Casa de Gobierno, había solo personal convencional en el lugar, solo con chalecos refractarios y sin armas, por lo que ni bien comenzaron los incidentes se debieron desplegar grupos hacia los puntos de concentración.

Sobre un vídeo donde se muestra como que la policía entró a un comercio a “cazar” gente, Das Neves afirmó que no fue así, sino que entraron a buscar personas que habían cometido delitos y se refugiaron en el local.

Y anticipó que en las próximas hora se hará un relevamiento de los daños reales. “No ha manifestado donde va a trabajar” indicó sobre el gobernador tras lo daños en Casa de Gobierno aunque su despacho no sufrió daños.

La investigación

La fiscal de Rawson, Florencia Gómez, ya trabaja en la etapa preliminar de investigación en busca de los autores de los destrozos que afectaron a 16 edificios públicos. Es la misma fiscal que investigó los incendios contra la Legislatura y Casa de Gobierno hace dos años, y que llevó a juicio oral a cinco dirigentes sindicales.

Gómez confirmó que ya solicitó material al cuartel de Bomberos Voluntarios y a la Brigada de Investigaciones para reunir toda la información que permita identificar a los responsables de los desmanes e incendios que destruyeron al menos 16 edificios públicos. Además, indicó que el edificio del Ministerio Público Fiscal sufrió la pérdida total de todos los archivos y legajos de las causas penales que allí se tramitan.

Sostuvo que “está haciendo un relevamiento de los daños y también para evitar un peligro de derrumbe”, a quienes se solicitó “un informe sobre el origen de los incendios, cómo empezaron”.

En tanto, se solicitó a la Brigada de Investigaciones de la policía “que haga un relevamiento total de las cámaras de seguridad y de los videos que circularon en las redes sociales para poder identificar a los presuntos autores de estos hechos”.