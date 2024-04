Tras un fallo polémico, la defensa del exjuez detenido por sobornos pide que lo liberen

Escuchar

El destituido juez federal de Mendoza, Walter Bento recibió ayer en prisión una noticia que le devolvió la expectativa de dejar la cárcel. La Cámara de Casación, en un fallo dividido, anuló la resolución que dictó la prisión preventiva del magistrado condenado por corrupción. A renglón seguido, su abogado defensor reclamó su inmediata libertad.

Ahora, el tribunal oral federal de Mendoza que juzga a Bento por graves delitos deberá decidir si lo deja en libertad hasta que resuelva el caso, como lo pidió su abogado defensor Mariano Fragueiro Frías, o si sigue en la cárcel. Lo deben resolver las juezas Gretell Diamante, Eliana Beatriz Ratta Rivas y María Carolina Pereyra.

De todos modos, el fallo de Casación no ordena la libertad, sino dictar una nueva sentencia.

El juez Bento sale esposado de una dependencia policial, en Mendoza Marcelo Alvarez

La defensa sostuvo que “debe mantenerse la situación de libertad de Walter Ricardo Bento hasta tanto recaiga decisión definitiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que confirme el pronunciamiento del tribunal de enjuiciamiento de Magistrados de la Nación” . Y se quejó de que el juez “permanece privado de su libertad merced a una decisión nula desde hace cinco largos meses” por lo que pidió “su inmediata libertad, de lo contrario, podría configurarse alguna de las conductas que sancionan al funcionario que, teniendo noticias de una detención ilegal omitiere, retardare o rehusare hacerla cesar”.

Bento fue destituido tras un jury mientras se lo juzga, por la acusación de recibir sobornos de imputados para beneficiarlos, lavado de dinero y por sus bienes. A Bento le han dictado ocho veces la prisión preventiva, que está firme. El juicio penal puede que termine a fin de año.

Con su destitución a fin del año pasado, el juez perdió sus fueros, por lo que el tribunal oral federal de Mendoza ordenó su inmediata detención en prisión preventiva.

Bento recurrió ese fallo a la Cámara de Casación y ahora los jueces Carlos Mahiques y Javeir Carbajo, con la disidencia del juez Gutavo Hornos, hicieron lugar a su pedido y anularon la decisión que dispuso la prisión preventiva.

El argumento del juez Mahiques es que el fallo del jury de enjuiciamiento no está firme porqué aún no se pronunció al respecto la Corte Suprema de Justicia. No obstante la propia Constitución Nacional señala que las decisiones del jury son irrecurribles . Esta indicación de la Constitución fue en ocasiones soslayada por la doctrina cuando entendió que había habido graves violaciones al derecho de defensa.

Juicio político al Juez, Walter Bento, en el consejo de la magistratura Fabián Marelli

Justamente en este puntos se paró la defensa de Bento para recurrir a la Corte. Pero el recurso extraordinario ya fue rechazado por el propio jury y ahora le queda por esperar que se resuelva el recurso de queja. Es cuestión de tiempo para que sea rechazado.

El juez Carbajo también anuló la prisión preventiva pero por otros motivos. Dijo que no se había dado intervención al fiscal antes de ejecutarla. Se amparó en el espíritu del nuevo Código Procesal Penal Federal.

Hornos quedó en minoría al decidir confirmar la prisión preventiva y apegarse a la letra de la Constitución Nacional. “La decisión de ejecutar la prisión preventiva y ordenar la inmediata detención de Walter Ricardo Bento Vega es correcta y se encuentra adecuadamente fundada en las expresas disposiciones de la Constitución Nacional, y el derecho legal vigente, así como en las constancias de la causa, con especial consideración a los gravísimos hechos objeto de la hipótesis imputativa de autos”.

El 8 de noviembre pasado, después de ser destituido, el juez Bento quedó detenido, pues perdió sus fueros. Ese día no estuvo presente en Buenos Aires para escuchar el veredicto del jury, lo siguió en Mendoza, donde le pusieron las esposas y lo trasladaron a un calabozo.

“Quien dice que luchar no sirve, sigo creyendo en la justicia, defiendo a empresarios, políticos, presidentes y e presidentes, pero en gobiernos de diverso signo político logre fallos favorables, sigo confiando en la Justicia”, dijo el abogado Fragueiro Frías que ahora espera que se resuelva si liberan o no a su cliente.