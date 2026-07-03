Traspaso de funciones: los jueces de la Ciudad intervendrán en más delitos

Los gobiernos nacional y porteño acordaron transferir a la Justicia de la Ciudad la persecución de graves delitos como abuso sexual, promoción de la prostitución o privaciones de la libertad y, además, todos aquellos que involucran a los menores de edad.

Este es otro paso adelante en la transferencia de competencias a la justicia local.

Los magistrados porteños se consolidan como los elegidos para reemplazar con el tiempo a sus pares de la justicia nacional ordinaria, que aún intervienen en los casos de homicidios, por ejemplo, el más grave de los delitos comunes.

El acuerdo fue firmado por el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y su par porteño, Gabino Tapia, ante los miembros del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.

La ciudad de Buenos Aires, a partir de ahora, asume la competencia en los delitos contra el honor, la integridad sexual, la libertad y la propiedad intelectual.

También se amplía la competencia penal sobre los menores de edad.

Todas las causas iniciadas de manera previa a la entrada en vigencia del acuerdo seguirán tramitando ante la Justicia Nacional de Menores hasta que sus sentencias queden firmes y se ejecuten.

Las causas nuevas quedarán radicadas de forma exclusiva en el Fuero Penal Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires, que se estuvo especializando y capacitando en el área.

Los ministros de Justicia firmaron dos convenios a partir de los cuales la Ciudad asume más competencias penales, tanto sobre adultos como sobre menores de edad.

Es el cuarto convenio de transferencia progresiva de competencias penales del ámbito de la Justicia Nacional a la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del acuerdo de transferencia en materia criminal y correccional de menores.

“Trabajamos desde el primer día de gestión en cumplir la Constitución. Se le están transfiriendo a la Ciudad las competencias judiciales que le corresponden y que, 30 años después de nuestra autonomía, seguía administrando la Nación”, dijo el ministro Tapia.

Tapia dijo que pretenden “consolidar políticas públicas para recuperar el orden y la seguridad, una justicia eficiente y cercana para los porteños”.

Por un lado, se traspasan las competencias judiciales en materia penal: delitos contra el honor (calumnias e injurias), la integridad sexual (abuso sexual y explotación), la libertad (privación ilegítima de la libertad, reducción a la servidumbre, amenazas coactivas) y delitos como propiedad intelectual y protección de fauna (ejercicio ilegal de la medicina veterinaria, conservación).

Por otro lado, la Ciudad también va a empezar a juzgar la totalidad de los delitos cometidos por menores de edad. Esto incluye tanto a los acusados de entre 14 y 18 años como a los menores de 14 años involucrados en delitos, para los que se prevé una intervención tutelar.

Los convenios entrarán en vigencia una vez ratificados por el Congreso Nacional y la Legislatura porteña y tras la aprobación de acuerdos posteriores sobre la transferencia de recursos para su implementación.

Los delitos que se transfieren son:

Delitos contra la integridad sexual (abusos, corrupción de menores, promoción o facilitación y explotación de la prostitución, rapto).

Delitos contra la libertad (reducción a la servidumbre; sustracción de menores; secuestro; amenazas).

Delitos contra la seguridad del tránsito y medios de transporte.

Delitos contra la ley de propiedad intelectual, delitos contra la ley de medicina veterinaria (ejercicio ilegal de la profesión) y contra la protección y conservación de la fauna silvestre.

También se transfiere la competencia sobre la totalidad de los delitos cometidos por menores de edad involucrados en delitos no federales.