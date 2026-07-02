Milei llamó a Keiko Fujimori para felicitarla por su triunfo y anunció una “nueva etapa” entre la Argentina y Perú

Tras la victoria electoral de Keiko Fujimori en Perú, el presidente Javier Milei la llamó para felicitarla por el triunfo. A través de sus redes sociales, habló de una “nueva etapa” en las relaciones bilaterales entre la Argentina y Perú.

El mandatario comentó el diálogo entre ellos en una publicación en X. “Hablé hoy con @KeikoFujimori para felicitarla por su triunfo y abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad”, expresó.

Luego, sostuvo que ambos coincidieron en “la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional”. “El Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad”, sostuvo.

El posteo de Javier Milei

La victoria de Fujimori fue confirmada el pasado lunes por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, tras completar el escrutinio del 100% de los votos. El proceso se extendió durante 22 días debido a la ajustada diferencia entre los candidatos.

La líder de Fuerza Popular, de 51 años, obtuvo el 50,135% de los votos válidos (9.223.396 sufragios) y se impuso por un margen de alrededor de 49.600 votos sobre el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, que alcanzó el 49,865% (9.173.755 votos). Es la primera vez que Fujimori logra ganar la Presidencia, luego de haber disputado cuatro balotajes a lo largo de su carrera política.

La hija del expresidente Alberto Fujimori recibirá sus credenciales el próximo 15 de julio y asumirá el cargo el 28 de este mes. Su proclamación se produce en un escenario de fuerte tensión política luego de que las autoridades electorales rechazaran todas las apelaciones presentadas por la oposición.

Keiko Fujimori en Lima CONNIE FRANCE - AFP

El pasado lunes Milei había felicitado a la presidenta por asumir. “Felicito a Keiko Fujimori por su histórica victoria en Perú. El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad”, escribió.

Y sumó: “Los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba Roberto Sánchez y le dijeron nunca más al socialismo totalitario. La libertad avanza en toda América Latina y no hay vuelta atrás”.

Poco después, Fujimori le contestó por el mismo medio. “Muchas gracias, presidente Javier Milei, por su saludo y sus palabras. El Perú inicia una nueva etapa con la firme voluntad de fortalecer los lazos de amistad y cooperación con Argentina, sobre la base del diálogo, el respeto mutuo y una agenda común que impulse el desarrollo, la libertad y la prosperidad de nuestros países”, aseguró.

El intercambio de Milei y Keiko Fujimori a través de X el pasado lunes

La semana pasada el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundadas y rechazó todas las apelaciones del partido opositor Juntos por el Perú, que buscaba anular más de 2300 mesas de sufragio repartidas en el exterior (como los Estados Unidos y la Argentina). La agrupación liderada por Roberto Sánchez denunciaba un supuesto “fraude” y una “clonación de resultados”.

La victoria significa la vuelta del fujimorismo al gobierno después de 26 años.