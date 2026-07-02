Google deberá pagar una multa récord de US$4700 millones en Europa

La principal corte de la Unión Europea ratificó el jueves una multa récord de 4100 millones de euros (4700 millones de dólares) que el bloque impuso a Google por prácticas anticompetitivas ligadas a su sistema operativo Android.

El Tribunal de Justicia de la UE rechazó el segundo intento que realiza el gigante tecnológico estadounidense por revertir la multa impuesta en 2018 por la Comisión Europea, la sanción antimonopolio más grande jamás impuesta por el bloque.

La Comisión Europea, el organismo regulador de la competencia de la UE, ha multado a Google con miles de millones de euros por varias infracciones en los últimos 15 años, pero los casos se han prolongado en tribunales por los recursos presentados por el gigante de las búsquedas.

Por qué multaron a Google

El regulador antimonopolio del bloque de los 27 acusó a Google de abusar de la popularidad de su sistema operativo Android para impedir la competencia.

Señaló que Google presionó a los fabricantes de teléfonos móviles a usar Android para preinstalar su motor de búsqueda y el navegador Google Chrome, bloqueando a sus rivales, y le ordenó pagar una multa de 4300 millones de euros.

Esa decisión fue ratificada en 2022 por el Tribunal General de la UE, la segunda corte del bloque, aunque este tribunal con sede en Luxemburgo redujo la multa a 4100 millones de euros.

Para Google, la sentencia no “reconoce nuestra inversión significativa para garantizar que Android siga siendo abierto, interoperable y gratuito”. “En cualquier caso, adaptamos nuestros acuerdos para cumplir con la decisión inicial ya en 2018, y seguimos centrados en la innovación continua y la apertura para nuestros usuarios, socios y desarrolladores”, señaló la compañía.

Pero el máximo tribunal de la UE determinó que su fallo de primera instancia “no incurrió en error de derecho al evaluar los efectos anticompetitivos de las condiciones de preinstalación establecidas por los acuerdos de Android”.

Multas que se acumulan

La multa por Android se impuso en 2018, un año después de que la Comisión penalizara a Google con 2420 millones de euros (2770 millones de dólares) por utilizar su servicio de comparación de precios para obtener una ventaja desleal sobre sus rivales. .

Google acumula cerca de 11.000 millones de euros en multas de la UE durante la última década por diversas infracciones de la legislación de competencia.

Aunque la multa récord por prácticas anticompetitivas supone menos del 3% de las ganancias anuales de Alphabet (la compañía madre de Google), la derrota podría animar a otros reguladores y empresas a reclamar una indemnización a Google.

La derrota en el caso de los comparadores de precios ha dado lugar a una avalancha de demandas contra Google por parte de empresas que reclaman indemnizaciones por valor de miles de millones de dólares en media docena de países.

Un tribunal sueco condenó el miércoles a Google a pagar unos US$1500 millones en concepto de indemnización a PriceRunner, una empresa de comparación de precios que ahora es propiedad de Klarna.

AFP y Reuters