Trastienda en la UCA: invitados VIP, ausencias y las lecturas que provocó el mensaje del Papa ante empresarios y sindicalistas

El papa León XIV provocó otro milagro en la Argentina. Después del fuerte discurso del Pontífice durante el encuentro con “el mundo del trabajo”, en el que reivindicó la justicia social y advirtió sobre el “drama” del desempleo, desde los sindicalistas, empresarios, dirigentes sociales hasta los emisarios del gobierno de Javier Milei se quedaron satisfechos con el mensaje del jefe de la Iglesia Católica, que tuvo una potente carga política.

“Fue más duro con el Gobierno de lo que esperábamos”, admitió uno de los referentes de las organizaciones sociales antes de retirarse de la sede de la UCA en Puerto Madero.

A pocos metros del escenario auditorio San Juan Pablo II, desde donde León XIV revalorizó el rol de los movimientos sociales y, con numerosas menciones al papa Francisco, defendió el reclamo por “tierra, techo y trabajo”, se ubicaron los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano), una de las funcionarias de Milei que tiene diálogo fluido con el Vaticano, Juan Bautista Mahiques (Justicia) y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Los emisarios de la Casa Rosada buscaron disimular las diferencias entre el pensamiento del Papa y el modelo económico que aplica Milei. “Chau, Gerardo”, le gritó Cordero a Martínez, titular de la Uocra y uno de los jefes sindicales que se acercaron a Puerto Madero para escuchar a León XIV.

En diálogo con LA NACION, Cordero se mostró satisfecho con el contenido del discurso del Papa. Buscó matizar los contrastes y prefirió no profundizar en torno a las referencias a la justicia social, que el Presidente ha calificado como “una aberración o un robo”. Respecto del principio de subsidiaridad, uno de los pilares de la Doctrina Social de la Iglesia que marcó León XIV, dijo que el Estado “no se debe meter en lo que los privados pueden hacer”. “Me pareció un discurso fantástico e inspirador. Creo que apunta a la espiritualidad de la gente y verdaderamente le da dignidad al trabajo”, sostuvo Cordero. “Nosotros siempre reivindicamos a los sindicatos. Tienen que estar al servicio de la gente”, sentenció Cordero, quien mantiene un vínculo tenso con los gremios por la reforma laboral de Milei.

El papa León XIV en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA) Imagen de TV

En la cúpula de la CGT encontraron en las palabras de León XIV un estímulo para volver a la carga con el objetivo de empujar al gobierno de Milei a convocar a una mesa de diálogo. Al encuentro con el mundo del trabajo asistieron Jorge Sola, Cristián Jerónimo y Octavio Argüello, integrantes del triunvirato que conduce la central obrera. “Es un mensaje claro que tenemos que tomar. El gran trabajo empieza el día después. Hay que construir una mesa de diálogo. Es algo que hemos reclamado siempre y la Iglesia lo pone como un valor fundamental”, señaló Sola.

Entre otros jefes sindicales, estuvieron Martínez (Uocra), Hugo Yasky (CTA), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Julio Piumato (Judiciales), Jerónimo Moyano, el hijo menor de Hugo y secretario gremial de Camioneros, y Rodolfo Aguiar (ATE).

El representante de los estatales arremetió contra la administración libertaria y consideró que el Papa expuso a lo largo de su alocución “la crueldad del Gobierno”. Tras ello, consideró que el sumo pontífice también un “desafió” a los movimientos sociales y a los sindicatos a que estén a la altura de las circuntancias.

“¡Vamos, León!”, gritaron cerca del gremialista Roberto Baradel cuando el obispo de Roma resaltó que el sindicato es “una institución indispensable cuando defiende a los que no tienen voz y cuando se resiste a la mercantilización de la fuerza de trabajo”.

A su vez, Gerardo Martínez sintió que el mensaje de León XIV representa una bocanada de aire fresco. “El sindicalismo está muy vinculado a la Doctrina Social de la Iglesia, cuyo eje central tiene que ver con la justicia social, el diálogo, la tolerancia y la cohesión. El capitalismo tiene que tener un rostro humano”, remarcó.

El escenario que montó la UCA Imagen de TV

Si bien intercambió un saludo cordial con Cordero, Martínez se mostró disgustado con la actitud de la Casa Rosada y reclamó que se reabran las instancias de diálogo. “El Gobierno se tiene que preguntar qué está pasando y cuál es la lógica que tienen; desprecian la oportunidad del diálogo”, lanzó Martínez, quien se quedó charlando con el exministro Alfonso Prat-Gay cuando finalizó el discurso de León XIV.

Por fuera de los tres representantes del Ejecutivo, el exfuncionario fue de la reducida partida de la dirigencia política que participó del encuentro junto a la legisladora porteña Graciela Ocaña y los dintintos secretarios de Trabajo de las provincias.

En la antesala del acto del Papa en la UCA, el Grupo de los Seis, que reúne a las cámaras empresarias más importantes del país, había anunciado que convocaría a una mesa de diálogo a nivel nacional. Al lado de los gremialistas se sentaron los hombres de negocios convocados por la Iglesia, que tejió con sigilo la nómina de invitados durante los últimos meses.

La organización del acto en la UCA estuvo a cargo del arzobispo porteño, monseñor Jorge García Cuerva, el titular de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Dante Braida, y el obispo auxiliar de Buenos Aires, Pedro Cannavó. Según fuentes eclesiásticas, se intentó hacer una convocatoria amplia y plural. En rigor, la Iglesia buscó promover el diálogo intersectorial y visibilizar su preocupación sobre la problemática de la desocupación.

Algunos de los empresarios presentes Imagen de tv

Entre los emisarios del establishment que escucharon al Papa en Puerto Madero estuvieron Marcos Bulgheroni (PAE), el titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Mario Grinman; Gustavo Weiss, de la Cámara Argentina de la Construcción; Carlos Odriozola, vice de la Sociedad Rural Argentina; Martín Cabrales, vice de la Unión Industrial Argentina (UIA); y Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio y Javier Bolzico, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA)

No concurrieron Jorge Brito ni Eduardo Eurnekian, empresarios que acercaron fondos a la Iglesia para costear la organización de la visita del Papa al país. A la misa en Palermo había asistido Hugo Eurnekian, sobrino de Eduardo y presidente de Compañía General de Combustibles (CGC), la división energética del holding multinacional Corporación América.

Tras el evento en la UCA, los empresarios se mostraron sorprendidos por el discurso del Papa. “Fue un discurso fuerte, pero interesante. Es necesario que nos movilicen de esta manera y que dejemos de lado las diferencias que tenemos”, sostuvo Grinman, quien insistió en la necesidad de avanzar hacia una mesa de unidad. Y completó: “Es la doctrina social de la Iglesia y hay que aceptarla”.

En el mismo sentido se expresó el empresario de medios Daniel Hadad. “Fue en la misma línea que el Palacio Libertad, pero más explícito y directo”, sostuvo, en alusión al discurso que pronunció ayer el Papa, en el que llamó a recuperar “la búsqueda paciente de acuerdos” y la disposición a “reconocer a quien piensa de manera distinta”. En el sector VIP de invitados en la UCA también estuvo Daniel Vila, quien junto a sus socios José Luis Manzano y Mauricio Filiberti en Edenor y Edemsa, respectivamente, donó dinero a la Iglesia para financiar los gastos que genera la visita del Papa.

La ministra Sandra Pettovello participó de la visita del papa León XIV a la Universidad Católica Argentina (UCA), donde el Santo Padre presidió el panel “Encuentro con el mundo del trabajo” coordinado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) de la Conferencia… pic.twitter.com/HrVYySmg6D — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) November 9, 2026

En tanto, plana mayor de la UIA también se hizo presente. Entre quienes destacaron los vicepresidentes Rodrigo Pérez Graziano, Modesto Magadán y Martín Cabrales, entre otros.

“Fue una oportunidad para compartir un espacio de encuentro y reflexión en torno a los valores que nos unen como sociedad: la dignidad de las personas, la solidaridad, el diálogo y el valor del trabajo como motor de desarrollo e integración”, resantaron desde la entidad a través de un comunicado.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de una Argentina con más oportunidades, donde el desarrollo esté siempre al servicio de las personas”, concluyó la UIA.

Un emotivo pasaje del acto TIZIANA FABI - AFP

La Mesa de Enlace se sumó al acto con varios representantes, entre quienes asistieron Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Andrea Sarnari, titular de la Federación Agraria Argentina (FAA); Carlos Odriozola, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Lucas Magnano, presidente de Coninagro.

Desde la SRA valoraron las palabras del Papa sobre el cuidado responsable de la tierra, con la mirada puesta en las generaciones futuras, y las calificaron de “acertadas y sensatas”.

En el caso de los referentes de los movimientos sociales, hubo ausencias llamativas. Por caso, no estuvieron ni el diputado nacional Juan Grabois (Unión por la Patria) ni Esteban “Gringo” Castro o Emilio Pérsico. En cambio, asistieron Alejandro Gramajo, titular de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y dirigente del Movimiento Evita. Gramajo, quien le había entregado a mediados de septiembre a León XIV un documento crítico sobre la coyuntura económica, estuvo escoltado por la conducción nacional de la UTEP.

“Hay que mirarlo desde una perspectiva integral. El valor que le dio Francisco y el papa León a los movimientos sociales nos llena de energía y nos hace renovar el compromiso para seguir organizándonos”, dijo Gramajo a LA NACION.

Según el titular de la UTEP, el mensaje de León XIV debe servir para generar instancias de “diálogo social” para buscar puntos en común para sacar al país de la pobreza, la desigualdad y la informalidad. Junto al dirigente del Movimiento Evita asistieron referentes de Barrios de Pie, la CCC, el MTE. También aparecieron integrantes de Libres del Sur, del Frente de Organizaciones en Lucha y de la Federación de Trabajadores de la Economía Social.

En representación de Grabois, que asistió al Palacio Libertad e irá a la misa en Luján, fue Eugenio Begue, vicepresidente segundo del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA). Además, Grabois debió articular con la Iglesia para conseguir que un grupo de cartoneros tuviera garantizada una butaca en la reunión con el Papa.