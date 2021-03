Un abogado mediático y un sindicalista, en la pata peronista de Juntos por el Cambio

En la provincia de Buenos Aires, el espacio Hacemos intenta sumar peso en más distritos de la tercera sección electoral, donde está su base. Este grupo está integrado por dirigentes peronistas descontentos con el rumbo del Frente de Todos, que se acercan a Juntos por el Cambio. La mirada está puesta en La Matanza, el bastión electoral clave de la provincia, con una combinación particular, la de un sindicalista del gremio de la construcción, ya confirmado en el espacio, y un abogado reconocido al que quieren tentar para ser candidato. Se trata de Heraldo Cayuqueo (secretario general de la Uocra en La Matanza) y del abogado Fernando Burlando.

Los impulsores del armado en la tercera sección electoral son el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y el jefe de Gabinete de ese distrito, Diego Kravetz. Ambos recibieron en el municipio a Burlando. Tras la reunión, se difundieron fotos de los tres en el centro de monitoreo municipal. La intención de los armadores del espacio es que el abogado, de fuerte presencia mediática por su trabajo en casos resonantes, juegue políticamente en La Matanza.

LA NACION intentó comunicarse con Burlando para consultarle sobre la propuesta de ser parte de la pelea electoral de este año en La Matanza, pero no obtuvo respuestas. El abogado no tendría domicilio en el distrito que gobierna Fernando Espinoza, aunque en Hacemos no consideran ese punto un impedimento insalvable. “No tiene domicilio, pero puede tenerlo”, dijo a este diario una fuente del espacio.

Grindetti y Kravetz pretenden hacer pie en las localidades de La Matanza más necesitadas, alejadas de grandes vías como la avenida General Paz o el Camino de Cintura. Tejieron una alianza en el distrito para incorporar a Hacemos a Cayuqueo, gremialista de la Uocra con recorrido y varias internas peronistas locales encima. Es la otra parte de su apuesta, que complementa el deseo de sumar a Burlando.

Cayuqueo ya está integrado al nuevo espacio peronista que se acopla a juntos por el Cambio. “Hay un diálogo y me parece un muy buen proyecto. Horacio Rodríguez Larreta está trabajando y Diego Santilli también. Yo voy a trabajar en función de tener un proyecto viable”, dijo Cayuqueo a LA NACION. Consultado sobre la posibilidad de sumar a Burlando, contestó: “No hablamos nada sobre eso”.

Diego Kravetz y Néstor Grindetti invitaron a Fernando Burlando a la municipalidad de Lanús les gustaría que jugara políticamente en La Matanza Prensa Lanús

En La Matanza, Juntos por el Cambio tuvo como candidato a intendente en las últimas elecciones al exministro de Educación Alejandro Finocchiaro. La incorporación de Cayuqueo no incomoda a Finocchiaro, afirmó a este diario una fuente de su confianza.

Hacemos realizó presentaciones en varios distritos de la zona sur. Las próximas serán en Lanús, Quilmes y La Matanza. En Lomas de Zamora, el dirigente que representa al espacio es Guillermo Viñuales, el exjefe de Gabinete de Martín Insaurralde; en Quilmes, se posiciona Walter Di Giuseppe, aunque el exintendente Martiniano Molina podría ser parte de la carrera; en Almirante Brown, el dirigente por el que apuestan los armadores de Hacemos es Mariano San Pedro.

Según pudo saber LA NACION de fuentes del armado, uno de los pedidos que hacen los dirigentes peronistas que se incorporan es que “no esté [Mauricio] Macri”. También hay reparos con María Eugenia Vidal, aunque menores. Y, dentro de Juntos por el Cambio, los que se suman son mirados con lupa por la Coalición Cívica, señalan las mismas fuentes. Los dirigentes peronistas que conforman Hacemos competirán en las internas municipales de la alianza opositora.