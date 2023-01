Un asesor de Lula da Silva reveló los motivos por los que el presidente de Brasil no se reunió con Cristina Kirchner: “De nuestra parte no hay ningún problema”

escuchar

Enfocado ya en la bilateral que tendrá en Uruguay con Luis Lacalle Pou, el presidente brasileño, Luiz Inácio “Lula” da Silva, terminó con su agenda en la Argentina y finalmente no se reunió con Cristina Kirchner. Esta mañana habló el excanciller Celso Amorim, asesor en política exterior del mandatario, y se refirió a por qué no se produjo ese encuentro entre los dos dirigentes, pese a que en un primer momento se especuló con que podía ocurrir el lunes por la tarde, en un clima de completo hermetismo alrededor de la vicepresidenta. Según Amorim, Lula primó sus encuentros en el marco de la Celac y no tuvo tiempo para “intervalos” que le permitieran juntarse con la referente del Frente de Todos.

“No hay ningún problema con Cristina, somos muy amigos de Cristina, pero como ya se señaló, aquí Lula vino primero para una bilateral totalmente llena, con la programación completa, sin intervalos, ningún intervalo; y ayer la reunión de la Celac era un encuentro para la región, no había cómo dejarlo”, comenzó en AM 750 el exministro de Relación Exteriores brasileño.

Con casi nula información en ambas terminales -la de la vicepresidenta y la de da Silva-, el lunes parecía que iba a concretarse una visita de Lula al Senado que finalmente no aconteció. Antes también circuló la posibilidad de que se vieran en el Instituto Patria, en cuya cuenta oficial incluso saludaron el arribo del mandatario extranjero. “El pueblo argentino te recibe, presidente Lula. Los pueblos siempre vuelven”, escribieron desde la cuenta oficial del think tank kirchnerista.

En su explicación de hoy, Amorim recordó que Lula estuvo en la Argentina “hace menos de un año” y acotó: “Hace ocho meses, nueve meses, donde estuvo ampliamente con Cristina, a quien admiramos y valoramos muchísimo”. En realidad, ese encuentro fue en diciembre de 2021, hace más de un año, cuando ambos se reunieron en la localidad bonaerense de Mercedes acompañados por los altos mandos de La Cámpora y compartieron un asado.

“No hay ningún problema, de nuestra parte ningún problema, lo puedo asegurar”, siguió el asesor petista, quien no llegó a decirlo, pero deslizó que hubo una intención de que fuese Cristina Kirchner quien visitara a Lula. “Incluso se le ofreció... Yo comprendo que Cristina como presidenta del Senado tiene dificultades, incluso de seguridad. Todos nos manifestamos cuando fue el atentado. Pero no hay ningún problema”, cerró.

A pesar de los justificativos que vertió Amorim, otros mandatarios que también transitaron por la intensa agenda en la Celac sí llegaron hasta el Senado para compartir un tiempo con la exmandataria, que destacó cada mitin en su Twitter. Se juntaron con ella los presidentes de Bolivia y de Colombia, Luis Arce y Gustavo Petro; y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

Cristina Kirchner con Gustavo Petro, Xiomara Castro y Luis Arce

Cerruti descartó que esto incline la balanza para Fernández

Tanta repercusión causó este encuentro no dado, que hasta la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, se refirió esta mañana al tema e intentó bajarle el tono, al decir que no vincula esta reunión frustrada como un guiño de respaldo mayor de da Silva hacia Alberto Fernández, con quien el titular del Ejecutivo brasileño se mostró amistoso durante toda la cumbre regional.

“Lula fue muy elogioso con respecto a la vicepresidenta en varios momentos en los que intervino. Tienen una relación muy fuerte con la Argentina desde su relación con Néstor Kirchner”, sostuvo Cerruti en Radio Perfil y apuntó contra los medios. “Después hay muchas cosas que salen en los diarios y no se sabe cómo son. No sé si estaba previsto de que se reúnan, todo lo que sabemos es por los diarios y yo en ese sentido tendría cuidado de saber si hubo o no hubo un intento de reunión”, deslizó la portavoz.

