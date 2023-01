Elisa Carrió deslizó una posible candidatura a presidenta y, en medio del proyecto de juicio político a la Corte, dijo: “Vamos a pedir la acusación de Lorenzetti”

escuchar

A un día de que se inicie el debate en la Cámara de Diputados por el proyecto de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, la titular de la Coalición Cívica (CC)-Ari, Elisa Carrió, adelantó que desde su espacio pedirán la acusación de Ricardo Lorenzetti, a quien ya habían solicitado enjuiciar en una iniciativa que está en el temario que se tratará mañana en comisión.

Asimismo, la referente opositora deslizó que se presentará para presidenta en las elecciones de este año. Convencida de que su postulación es “una última arma para salvar conciencias” y de que 80% del país la conoce, la exdiputada aseguró que no usará afiches, ni recurrirá al financiamiento. “No quiere decir que yo vaya a hacer propaganda, ni vaya a fiestas de chamamé, ni haga trencitos por la calle”, advirtió en Radio Urbana Play, justo después de que la titular de Pro, Patricia Bullrich, se mostrara al ritmo de esa melodía en Corrientes, el pasado fin de semana.

Sacudido el comienzo de año por la decisión del presidente Alberto Fernández de ir contra los supremos principalmente por el fallo que lo obligó a devolverle fondos de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires y por la decisión al respecto del Consejo de la Magistratura, Carrió se encargó de aclarar que votarán en contra del juicio político contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, pero que lo harán a favor del enjuiciamiento de Lorenzetti, por los motivos ya planteados por la Coalición Cívica.

“El juicio político a Lorenzetti lo mantenemos, pero por nuestras razones, no por las del Gobierno. Cuando se inicia el juicio político se analiza juez por juez. Entonces nuestro bloque y nuestros representantes en la comisión van a analizar que no es admisible a Rosatti, a Rosenkrantz y a Maqueda, porque es una embestida de Cristina [Kirchner] contra estos jueces por imparciales”, explicó Carrió. “Cuando se tenga que analizar Lorenzetti, se tienen que analizar todos los expedientes. Allí, por un patrimonio oscuro, por sus relaciones, todas las causales que fuimos poniendo con nuestro propio dictamen, vamos a pedir la acusación de Lorenzetti”, anticipó la dirigente opositora.

La Coalición Cívica insistirá con el juicio político a Lorenzetti Javier Corbalan - LA NACION

“Nosotros vamos a declarar inadmisibles a tres jueces. Después viene la investigación, después un dictamen de comisión, que por mayoría sale, el oficialismo podrá acusar, pero tiene que pasar por Diputados. Se necesitan dos tercios de los presentes, hoy no están los números por lo menos para tres, pero para uno [por Lorenzetti] vamos a ver cómo actúan. Nosotros vamos a votar por acusarlo, vamos a ver los demás bloques de la oposición. Será un problema de conciencia de cada uno de los diputados”, ratificó Carrió.

“No quiero ni cartel, me conoce 80% del país”

En tanto, mientras avanza en las alianzas con sus socios de coalición por las postulaciones para los comicios de este año, la titular de la CC-Ari indicó: “Puedo llegar a ser candidata, para salvar la conciencia de muchos, que no quieren votar a determinados candidatos, que creen en la transparencia, en la República”. Tras comentar que ya articula con equipos de Horacio Rodríguez Larreta y del radicalismo -se reunió hace poco con Gerardo Morales-, la dirigente dijo que su objetivo principal es lograr la unidad de las listas y que haya interna solo a la Presidencia.

“Está Patricia [Bullrich], Horacio, Gerardo Morales, puede estar [Mauricio] Macri, puedo estar yo, puede estar [Facundo] Manes; no excluyo a nadie, quiero lograr la mayor unidad y amistad posible”, enumeró.

Así, marcó el tono de lo que sería su campaña en caso de decidirse a competir. “No quiere decir que yo vaya a hacer propaganda, ni vaya a fiestas de chamamé, ni haga trencitos por la calle”, comenzó, en lo que pareció ser un dardo a Bullrich. “En mi caso personal es para garantizar la unidad. No voy a tener un solo afiche, no voy a recurrir al financiamiento. Es una última arma para salvar conciencias porque a lo mejor hay 300 mil, 500 mil, un millón, dos millones que creemos realmente en un cambio de civilización humanista y que hemos demostrado transparencia en nuestras vidas”, siguió Carrió.

Y en ese mismo sentido planteó: “¿Para qué voy a hacer campaña? Voy a recorrer el país, pero no voy a tener afiches. Se usará lo mínimo posible. No quiero ni cartel. Me conoce 80% del país. Aunque estoy contenta, los más chiquitos no me conocen ya, los jóvenes hasta 15 no me identifican; es maravilloso porque me permite ser un poco anónima”.

Macri y Milei

Mientras, se mostró escueta al referirse a Macri. “Hablo. Él es líder de otro partido, está hablando con sus propios dirigentes. Está bárbara la relación, no tengo problemas con nadie”, se limitó a decir la dirigente, quien no se consideró “antikirchnerista”, ni “antiperonista”, sino que comentó que su lucha es contra la corrupción. “Creo en la unidad en la diferencia de ideas. Yo quiero que expresen sus ideas, aunque no las comparta. Ahora, esto se hace en un marco republicano y no con violencia, ni patotas”, indicó.

Carrió quiso marcar que no hay rispideces con Macri

También rechazó una posible incorporación del diputado nacional Javier Milei a Juntos por el Cambio, ya que hizo primar la decisión de la Mesa Nacional del partido, que ya denegó esa cuestión el año pasado. “Yo no sé quién es como persona Milei, no tiene historia. No sé cuáles son sus relaciones. Uno elige a personas que conoce, que sabe cómo piensan en todo, cómo viven. No sé quiénes son sus amigos. No puedo opinar sobre alguien que no sé, pero no comparto el anarcocapitalismo, una libertad sin ley. El deseo sin ley y el darwinismo social. La compraventa de órganos. Antihumanista. No es una exclusión personal, somos humanistas. Es una cuestión más que ideológica; es una concepción ética del mundo. No vamos a poner en el comercio las personas, ni los órganos”, enfatizó sobre el libertario.

