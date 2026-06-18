Un camarista federal querelló al diputado kirchnerista Tailhade por llamarlo evasor

El camarista federal Javier Leal de Ibarra querelló al diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade por calumnias e injurias y lo desafió a probar ante la Justicia la acusación de evasor que hizo contra el magistrado.

“Jamás le escamoteé un centavo al fisco”, dijo Leal de Ibarra luego de que Tailhade denunciara en la red X que se acogió al beneficio de la inocencia fiscal porque había “negreado” dinero.

Leal de Ibarra, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, presentó la querella criminal por los delitos de calumnias e injurias contra Tailhade ante el fuero federal de la Capital Federal.

El magistrado acusó al diputado de haberle imputado en forma falsa un delito, la evasión de impuestos, en un mensaje publicado en la red social X que ya supera las 18.000 visualizaciones.

En esa publicación, el diputado escribió que el magistrado “entró al régimen de Inocencia Fiscal después de haber negreado durante años un montón de guita”, lo trató de “amo y señor” de su tribunal y cerró con una frase difamatoria: “Esta es la mugre del Poder Judicial”.

El diputado kirchnerista Rodolfo Tahilade Santiago Oroz - LA NACION

“Jamás mantuve un peso en negro ni le escamoteé un centavo al fisco”, respondió Leal de Ibarra en su escrito de demanda, donde recordó que lleva 47 años en la Justicia sin una sola observación a su conducta.

La presentación sostiene que el diputado “faltó a la verdad a cambio de un puñado de reacciones en una red social”, y que no opinó ni conjeturó, sino que dio por cierto un hecho falso, a sabiendas de su falsedad.

Leal de Ibarra consideró que no cabe la defensa de que se trató de un asunto de interés público. “No hay interés público que ampare la mentira”, señaló, y dijo que “la libertad de expresión, por elevada que sea su jerarquía, no comprende el derecho a deshonrar con falsedades”.

El juez le da la posibilidad a Tailhade de probar lo que dijo, siendo consciente de que es falso y advirtió que su cargo no lo pone por encima de la ley: “La banca no es un fuero para la calumnia”, señaló, con el patrocinio del abogado Mariano Fragueiro Frías.

Leal de Ibarra pidió que se condene al diputado como autor de los delitos contra el honor y que la sentencia se publique a su costa. “Me difamó al atribuirme, falsamente, un delito que jamás cometí”, sostuvo el magistrado.