Patricia Bullrich, contra Horacio Rodríguez Larreta: “No quería tocar los piquetes por miedo a que haya muertos”

Durante los últimos días, el conflicto dentro de Pro creció: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presionó al partido para que apoye el veto al Financiamiento Universitario, mientras que la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, aseguró que la funcionaria ya no pertenece a Propuesta Republicana.

De este modo, Bullrich realizó declaraciones respecto a Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri que incrementaron la interna y, a la vez, volvió a alinearse con el presidente Javier Milei. “La discusión de fondo en la Argentina es votar por un gobierno y tirarse a la pileta. Yo lo hice [entre 2015 y 2019] y había cosas en las que empujaba y no salían”, comenzó en cuanto al presente del país en LN+.

“En las PASO gané porque fui con una política de no tibieza, como se está haciendo ahora. Con esa línea gané. Y sin la dirigencia; ellos estaban del lado de Larreta”, sostuvo la excandidata presidencial y continuó: “A Macri lo respeto mucho, fui su ministra. Pero hubo un error que reconoce él mismo en su libro: faltó shock”.

En este sentido, se refirió a su vinculo con el expresidente, sobre quien señaló que no habla hace un tiempo porque “en este momento hay que empujar el carro y no lo hace”. Así, remarcó: “No se puede apoyar unas cosas y otras no. Una vez que lleguemos a destino podemos contar las rayitas del melón, pero ahora hay que empujar. Por supuesto que me tomaría un café con él, porque el problema no está en la letra chica”.

A su vez, la ministra también habló sobre el Presupuesto Universitario, la marcha del miércoles y la postura de Pro ante el veto, a lo que analizó que parte del partido “va a seguir en la misma línea”, según le comunicaron personalmente algunos diputados. Respecto a las marchas consideró que la primera “fue más auténtica y esta más política”.

En esta línea continuó con una mención a Rodríguez Larreta, su rival de interna en las PASO, sobre quien reveló: “No quería tocar los piquetes. Tenía miedo de que hubiera muertos. Si gobernás con miedo, gobernás mal”.

Bullrich respaldó el veto del Presidente y especificó: “Hay una obsesión en querer darle presupuestos todo el tiempo a distintos sectores”. En tanto, reaccionó a los cánticos de los manifestantes y sentenció: “El pueblo cambió de idea, sino hubiese ganado Massa. Cantan algo que está totalmente alejado de la realidad”.

Por su parte, la ministra volvió a insistir que durante la movilización por la reforma jubilatoria -del 12 de septiembre- los gases que impactaron en una menor de edad “salieron desde los manifestantes”. “Tengo un video que después de que lo vea el juez lo voy a mostrar”, arremetió y afirmó: “Hay una película que no se vio. Y la mujer no era la madre de la nena”.

El apoyo de Bullrich a Milei

La titular de la cartera de Seguridad elogió la gestión del Presidente y dijo que “por primera vez en 25 años hay orden en la Argentina”. Además, expresó que Milei representa su misma apariencia de mano dura, pero que él lo hace de forma más clara, con la imagen de la motosierra.

“Están especulando solo porque lo hace otro”, manifestó sobre la oposición, y retrucó: “Es un año difícil contra muchos que van a ser mejores”. “Milei es muy generoso con todos los que trabajamos en el equipo. Nosotros siempre fuimos por el buen camino. Él está rompiendo con las corporaciones. Él cree que algunos periodistas juegan sucio y lo dice en la cara”, agregó.

Bullrich también mencionó las elecciones legislativas del próximo año y anticipó que no va a ser candidata a senadora. “No quiero, estoy haciendo un trabajo en el ministerio de Seguridad, que le hace falta al país. Prefiero seguir con esto”, se sinceró.

