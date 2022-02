Un diputado explicó la foto de Carolina Losada con el padre Ignacio: “El vestido le jugó una mala pasada”

En los últimos días, una foto de la senadora por Santa Fe Carolina Losada y el cura Ignacio Peries se viralizó en las redes sociales. Los usuarios criticaron la vestimenta escotada que eligió la legisladora de Juntos por el Cambio para ver al sacerdote de la parroquia Natividad del Señor, de Rosario. Julián Galdeano, un diputado provincial santafesino cercano a la periodista, estuvo ese día y dio su explicación. “El vestido le jugó una mala pasada, esto es como cuando a mí se me abren los botones de la camisa” , dijo.

“Ella me decía que cuando tenía su vestimenta elegida, era distinto a como salió en la foto. Yo no soy pacato ni nada, pero entiendo a que mucha gente eso le impactó un poco”, detalló el diputado, en declaraciones a Radio 2.

A raíz de los memes difundidos, Galdeano sostuvo: “Carolina tiene una imagen de una persona joven o moderna, pero no desfachatada”. Y aclaró: “Carolina es una persona que no es de vestirse formal; ha sido modelo y aparte al tener esa altura y esa forma física, obviamente que a veces impacta más que si otra persona se pusiera esa vestimenta”.

La foto de Carolina Losada y el padre Ignacio Peries causó revuelo en las redes sociales Twitter

En ese sentido, buscó alejar a Losada de las críticas y reconoció que este no era su objetivo. “Tuvo mucho impacto esa foto pero no es la idea de ella dar esa imagen ni mucho menos”. Y enfatizó: “Tiene una imagen de una persona joven o moderna, pero no desfachatada”.

Además, recordó los detalles de aquella foto de la que también participó: “Te cuento cómo fue esa situación: estábamos charlando con el padre Ignacio y el padre le hace la bendición. Carolina se acercó con la cabeza hacia abajo y todo ese movimiento le jugó una mala pasada”.

Por otro lado, Galdeano lamentó que las imágenes hayan cobrado un sentido distinto al que quisieron transmitir. “A partir de esa foto, me llegaron mensajes y memes por 900 grupos diferentes de WhatsApp”, dijo.