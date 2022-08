Génesis, el origen de todo: el error bíblico que los usuarios detectaron en el primer capítulo

El lunes por la noche, Génesis, el origen de todo llegó a la pantalla de Telefe. La novela de origen brasileño propone explicar el presente de la humanidad desde los inicios bíblicos. Son 2300 años de historia según los Libros del Antiguo Testamento. La ficción comenzó con un gran éxito en el rating con 14.5 puntos, lo que la encamina a convertirse en otra producción exitosa como lo fue Moisés y los diez Mandamientos, también en la pantalla argentina. A pesar de la buena aceptación del público, hubo un error que no pasó desapercibido en las redes sociales.

Génesis, el origen de todo propone contar la historia de la humanidad basada en el libro del Génesis en la Biblia. Son 220 capítulos, y se emitió por primera vez en Brasil en enero de 2021. Tras el abrumante éxito, la novela comenzó a verse en diversas partes del mundo y en la Argentina aterrizó en la pantalla de Telefe el lunes pasado.

Adan y Eva en el Paraíso (Captura video)

La emisión del primer capítulo ya demostró la aceptación del público. En Twitter, los usuarios reaccionaron minuto a minuto sobre lo que les transmitía la pantalla. Los memes no faltaron, los comentarios sobre la puesta en escena, tampoco. Pero otros tantos comentarios fueron dirigidos a un error que notaron aquellos que tienen conocimiento en los pasajes de Génesis, en el que se describe un escenario particular, que no fue adaptado correctamente en el contenido audiovisual.

Pocos más de 15 minutos desde el comienzo del primer capítulo, donde se describe el nacimiento de la relación de Adán y Eva, registrados como los primeros habitantes de la Tierra, se vio el “pifie”. La escena puntual se da tras un apasionado beso entre los dos jóvenes: en ese momento el cielo se tiñe de un color oscuro, y para sorpresa de ambos, una fuerte lluvia comienza a caer. “Muchas gracias, Padre”, grita él, mientras junto a su amada disfrutan del agua. Todo termina en el abrazo de ambos. Este momento no pasó desaparecido para algunos televidentes que remarcaron en Twitter un error: aquel diluvio no habría existido.

Diluvio en Génesis: el error que no pasó desapercibido

”Error, recién llovió en el diluvio en el tiempo de Noé. Antes brotaba rocío del sueño”, fue uno de los tuits que refirió a este error de la construcción de este relato audiovisual y que dejó en evidencia un fallo en la adaptación.

Una usuaria destacó el error en la adaptación (Captura Twitter)

Como bien mostraron las imágenes, Adán y Eva disfrutaron de un fuerte diluvio en el Jardín del Edén, pero en realidad, según el relato bíblico, esto no podría haber ocurrido, de lo contrario tendría que haber aparecido el arcoíris tal como se describe en el pacto que hizo Dios con Noe, relatado en Génesis 9:13, en el que indica que colocaría un arco sobre las nubes como señal de que el diluvio no volvería a ocurrir.

Si bien en Génesis 2:6 se menciona que un vapor regaba la superficie del suelo, no hay registro que indique que se trató de una lluvia en el Paraíso, como la que se pudo ver en Génesis, el origen de todo. Según los pasajes, el diluvio fue lo que llevó a hacer un pacto, por ello el primer registro que se menciona en la Biblia, es en este momento.