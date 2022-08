Córdoba: una joven fue a renovar la licencia de conducir y la leyenda que le escribieron en el carnet la hizo romper en llanto

Florencia es una joven que fue a renovar la licencia de conducir en Córdoba y la leyenda que le escribieron en el carnet la hizo romper en llanto. Después de un extenso y arduo tratamiento, le ganó la batalla al cáncer de mama -el más frecuente en la Argentina, con 22.024 casos nuevos anualmente, lo que representa el 16,8% del total-. Todos los días de su vida recordará ese lucha, pero ahora lo lleva escrito en en el documento habilitante para manejar. Al sentirse discriminada, la conductora de 34 años publicó un hilo de Twitter donde relato la situación que le toco vivir en el centro emisor de la credencial y se preguntó: “¿Qué necesidad?”.

“Vine a renovar la licencia y me voy con estrés, secándome las lágrimas y con la etiqueta de ‘incapacitada’ en la frente. Me la dieron solo por dos años, pidiéndome un apto médico para conducir y en el carnet me ponen la enfermedad”, contó Florencia en una serie de posteos en esa red social.

Su historia se viralizó rápidamente y llegó hasta las autoridades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que se comunicaron con ella, según dijeron a LA NACION. “No corresponde la inclusión de la patología en el carnet de conducir”, indicaron las fuentes. “Ya nos pusimos en contacto con la chica para resolver la situación y para que se le pueda reimprimir la licencia”, agregaron.

El director de la ANSV, Pablo Carignano, calificó lo sucedido con Florencia como “un inconcebible acto del centro emisor de tu licencia” y agregó: “Lamento mucho el padecimiento injustificado que generaron. Nunca, pero nunca, había visto esto”.

Qué pasó con Florencia

Florencia relató que cuando comenzaba el trámite para renovar su licencia de conducir fue entonces que uno de los empleados le preguntó qué había ocurrido con su cabello porque estaba más corto que como se veía en el carnet vencido. “Le conté que por la quimio se me cayó. Y ahí me pregunta cuando fue la última, le digo en junio y me dice que no me pueden dar el carnet. Que necesitan apto médico”, prosiguió la joven.

Enseguida, los empleados del registro le dijeron que en lugar de aprobarle el trámite por cinco años, como es costumbre, lo harían por dos porque no sabían cómo se encontraba ella de sus defensas. Pese a que Florencia aclaró que los análisis “siempre” le dieron “perfectos”, lo cierto es que no servía esa información.

Desconsolada por la situación, la mujer salió de la oficina y tras llorar un rato le escribió a su médico para que le diera el apto médico. Florencia contó: “Cuando me están por dar el carnet me avisan que decía cáncer de mama, entonces les digo ‘pero ya no tengo, ¿por qué me ponen eso?’ y me dicen que el sistema ya lo mandaba así”.

La situación volvió reflexiva a la joven: “Si no me veían el pelo corto no preguntaban nada y me lo daban [al carnet] sin drama como se lo dan a todo el mundo y sin preguntarles nada”. Florencia ya tiene su licencia y lo más importante es que está bien de salud, por eso, y aunque se sintió discriminada, bromeó con la situación: “Lo único bueno es que en dos años cambio la foto”.

Qué datos debe contener la licencia de conducir

Según el artículo 15 de la Ley Nacional de Tránsito, la licencia habilitante debe contener los siguientes datos, que luego deben ser comunicados por la autoridad expedidora del carnet al Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito:

Número en coincidencia con el de la matrícula de identidad del titular;

Apellido, nombre, fecha de nacimiento, domicilio, fotografía y firma del titular;

Clase de licencia, especificando los tipos de vehículos que lo habilita a conducir;

Prótesis que debe usar o condiciones impuestas al titular para conducir (si usa anteojos, si utiliza silla de ruedas). El titular puede pedir que se incluya la advertencia sobre alergia a medicamentos u otras similares;

Fechas de otorgamiento y vencimiento e identificación del funcionario y organismo expedidor;

Grupo y factor sanguíneo del titular;

A pedido del titular de la licencia se hará constar su voluntad de ser donante de órganos en caso de muerte;

Hace poco se incluyó la posibilidad de que el titular sume la leyenda de Veterano de Malvinas.

