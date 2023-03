Un empleado acusó a la titular del Inadi de echarlo por críticar al Ministerio de la Mujer: la versión del organismo

escuchar

Un integrante del equipo de Consultas de la Defensoría LGBT+, identificado como Fer Albornoz, acusó a la titular del INADI, Greta Pena, de haberlo despedido producto de reiteradas críticas que lanzó desde la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT) -una organización sin fines de lucro fundada en 2010- hacia el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad -que pasó por manos de Elizabeth Gómez Alcorta hasta octubre de 2022 y hoy está a cargo de Ayelén Mazzina-.

Albornoz alegó, por medio de un extenso posteo en Instagram, haber sido “discriminado” y “perseguido políticamente” por el organismo liderado por Pena.

“Mi nombre es Fer Albornoz militante no binarie del movimiento de diversidad sexual y del espacio del movimiento nacional y popular desde hace muchos años”, se presenta a sí mismo en la publicación que dio a conocer el pasado 16 de marzo y que bautizó “Persecución política y laboral en el Gobierno de Alberto Fernández”.

El hombre de 36 años, que se define como kirchnerista, cuenta haber solicitado el pase al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo en 2020 por “diferencias con la gestión del SEDRONAR”. Dichas discrepancias, revela, llevaron a que no le asignasen tareas.

Fer Albornoz, integrante del equipo de Consultas de la Defensoría LGBT+. Instagram

“Sentí que podía aportar más trabajando en el marco de convenio que el INADI tiene con la Federación Argentina LGBT (FALGBT) para atender en la Defensoría LGBT+ porteña”, precisó a continuación. Sin embargo, menciona Albornoz, las cosas no fueron como se las imaginaba.

“En los últimos años, desde la Federación Argentina LGBT+ y desde la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo venimos denunciando la falta de políticas públicas del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, en el que Greta Pena era subsecretaria de Diversidad ”, advirtió.

“Hemos denunciado planes repartidos entre amigos y la nula articulación con las organizaciones sociales ”, sumó. Y destacó: “Desde la marcha del Orgullo, en consenso con decenas de organizaciones políticas, incluidas la diversidad de casi todos los espacios del Frente de Todos, solicitamos la renuncia de Pena”.

La titular del INADI, Greta Pena. Twitter

Aun frente a lo expuesto, Alberto Fernández nombró a Greta Pena como interventora del INADI en enero, le reprochó el todavía empleado de la Defensoría LGBT. “Es un gran premio a la funcionara que no funciona y un castigo. Quizás están intentando condicionar a las organizaciones que lo denuncian”, criticó.

La notificación del despido

A mitad del posteo de Instagram, Albornoz afirmó: “Aun cumpliendo tareas con compromiso laboral y militante, recibo la notificación de despido del INADI, por pedido expreso de Greta Pena”. Y acusó: “Es persecución política. Ni siquiera en el macrismo se procedía de esa forma, siendo yo públicamente kirchnerista”.

Con respecto al parte que le fue enviado por correó electrónico, precisó: “Era una notificación del sistema diciendo que en 15 días me quedo sin trabajo y, por consiguiente, sin obra social”. Admitió que la noticia lo “descompensó” y se mostró preocupado por la falta de cobertura médica.

“Padezco de una enfermedad crónica grave -no específica de qué se trata- que pone en riesgo mi vida”, insistió.

La notificación de despido que recibió Albornoz. Instagram

Dardos contra Alberto Fernández y Vilma Ibarra

Una vez terminó de narrar la secuencia que culminó con su despido, apuntó contra el Gobierno: “No deja de sorprenderme hasta donde llega el Gobierno de Alberto Fernández y Vilma Ibarra [secretaria Legal y Técnica de la Presidencia] contra quienes tuvimos el tupé de criticar al Ministerio de Mujeres”.

“Alberto perdió la oportunidad histórica de hacer una gran gestión con políticas con las que pensábamos estaba comprometido”, consideró a continuación.

Acto seguido, opinó: “Pero estas situaciones ya exceden las diferencias que podamos tener al respecto de la gestión de ese Ministerio, si no que llegan a un nivel de persecución política contra militantes y organizaciones sociales, inadmisible en cualquier gobierno democrático”.

También, adelantó que llevará el caso a la Justicia: “ Esto es un hecho de corrupción y violación de los deberes de funcionario público que vamos a denunciar. Mientras tanto, me quedo con la tranquilidad y el orgullo de haber dado todo. Nada me ahorré, ni me callé, con el fin de lograr un patria más justa e igualitaria para todos”.

El presidente Alberto Fernández junto a la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia Vilma Ibarra. Presidencia

A las críticas de Albornoz, se sumó la misma FALBGT+, que denunció que no es la primera situación que se presenta con características similares. “ Varios integrantes vienen padeciendo situaciones de presión y de amenaza por las críticas que estas organizaciones hicieron al Ministerio de Mujeres” , aseguraron.

“Hemos hecho críticas a muchos funcionarios, de muchos gobiernos, y jamás habíamos recibido una respuesta como la de este: amenazas, presiones y, ahora también, despidos a nuestros compañeros. Es la primera vez que despiden a un compañero de nuestra organización por expresar sus opiniones”, sostuvieron.

La Federación LGBT+, durante la última Marcha del Orgullo. Federación LGBT+

Exigieron finalmente para Albornoz “la continuidad de su designación” y “el cese de toda actividad de hostigamiento y de persecución hacia los trabajadores del INADI y la Fderación Argentina LGBT+ o cualquier otra organización de la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo en CABA”.

La tajante respuesta del entorno de Greta Pena

La vocera de la titular del INADI habló con LA NACION y manifestó que “el despido de Albornoz está lejos de tener vínculo con la discriminación o persecución política”. Con respecto a las razones detrás de su desvinculación, lo simplificó a “una modalidad de contrato establecida de antemano”.

“Albornoz forma parte de un convenio que el INADI firmó con la Federación LGBT+. Ese pacto fue revocado, tras 12 años de haberse establecido, a partir de la detección de irregularidades. En consecuencia, se procedió a determinar la no renovación del contrato de Albornoz, que termina el próximo 31 de marzo ”, explicó.

Asimismo, puntualizó que el hombre de 36 años “no es empleado del INADI como tal”. Y explicó: “Él integra la Defensoría LGBT+, como es de público conocimiento. Dicha defensoría se encuentra bajo de la órbita de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, que está a cargo de María Rosa Muiños”.

Anticipó también que se volverá a entablar otra forma de convenio con la Federación LGBT+ que sea “más acorde”.

“En esta nueva etapa -Pena asumió el cargo tras la renuncia de Victoria Donda el pasado 29 de diciembre-, además de establecer cómo orientar la política pública del organismo, queremos realizar nuestra labor de manera ordenada y dentro de un instituto del Estado argentino que funcione de manera transparente”, concluyó.