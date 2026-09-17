Un fiscal pide reabrir la causa por el préstamo de US$57.000 millones que Macri acordó con el FMI

El fiscal de Cámara José Agüero Iturbe pidió revisar el cierre de la causa por el préstamo de US$57.100 millones acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri, en 2018.

La investigación alcanzó al expresidente Macri y a exfuncionarios de Cambiemos como Luis Caputo, Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris. La causa fue archivada por la jueza María Eugenia Capuchetti y esa decisión fue luego confirmada por la Sala I de la Cámara Federal, reconfigurada recientemente por el Gobierno de Javier Milei, donde Caputo y Sturzenegger son ministros.

La exdirectora ejecutiva del FMI Christine Lagarde y Mauricio Macri Presidencia

En el escrito que hoy presentó ante la Casación, el fiscal Agüero Iturbe sostuvo que el cierre fue “prematuro” y “arbitrario”. En línea con el fiscal Franco Picardi, consideró que aún restaban poner en marcha medidas.

“Existiendo impulso fiscal y medidas de instrucción por ejecutar, el juez no puede arbitrariamente archivar por inexistencia de delito sin efectuar cuanto menos las diligencias que permitan circunscribir el objeto procesal”, marcó el fiscal.

Bertuzzi y Llorens, de la Cámara Federal Télam

Quienes ratificaron la decisión de archivar el caso fueron los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi −poco antes revalidado como camarista− luego de que se hiciera efectivo el nombramiento de su nuevo colega Pablo Yadarola.

Los jueces entendieron que se trató de una decisión política y que la fiscalía a cargo de Franco Picardi no logró probar la existencia de delitos. “Existen materias propias de los poderes del Estado que escapan al control judicial”, argumentaron.

El fiscal Picardi había criticado la decisión de la jueza. Con respaldo en un informe de 2020 de la Auditoría General de la Nación (AGN), enumeró incumplimientos en el trámite, objeciones sobre la sustentabilidad de la deuda y supuestas irregularidades administrativas, entre ellas la falta de un decreto presidencial que formalizara el acuerdo.

La decisión, ahora, será de la Casación. En la causa ya había intervenido la Sala IV.

El préstamo

En junio de 2018, la gestión de Cambiemos firmó con el FMI el mayor acuerdo en la historia del organismo financiero: en un principio fue por casi US$43.000 millones, pero en septiembre de 2018 se renegoció y el monto se amplió a 57.100 millones de dólares.

El Frente de Todos se terminó imponiendo en las elecciones de 2019 y el FMI suspendió los últimos desembolsos, por lo que el préstamo no se cumplió en su totalidad.

El repago de la deuda contemplaba un esquema de vencimientos que rige hasta al día de hoy.