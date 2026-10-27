Un juez decidió que el financista Vallejo siga preso, ante “riesgos procesales concretos”

El financista Ariel Vallejo seguirá preso, después de haber sido detenido el viernes pasado. La Justicia lo investiga por lavado de dinero y evasión tributaria. Un escrito judicial reciente agregó la hipótesis de que parte del dinero que circuló a través de la billetera virtual de Sur Finanzas tuvo como origen el juego ilegal.

El juez Tomás Rodríguez Ponte revocó la exención de prisión. Esto no cayó bien en la defensa de Vallejo, que realizó una presentación para evitar que siguiera detenido, pero fue rechazada.

El magistrado tomó esa decisión porque detectó “riesgos procesales concretos”. Vallejo debía presentarse los primeros días de cada mes en el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y poner a disposición del juzgado los vehículos que se le habían entregado como depositario judicial. Según el juez, no cumplió ninguna.

El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte Prensa de la Corte

El caso comenzó con una denuncia de la ARCA, por evasión y lavado de $818.000 millones. Dentro de la DGI habían adoptado la expresión “ejército de soldaditos” en alusión a personas que movieron cifras grandes de dinero a través de la billetera virtual de Sur Finanzas que no condicen con su perfil económico.

Un informe al que tuvo acceso LA NACION enumeraba casos como el de un monotributista categoría “A”, identificado con las iniciales B.A. En apenas cuatro meses de 2024, registró movimientos en billeteras virtuales por $7000 millones. Sin embargo, en ese momento no tenía propiedades a su nombre y solo declaraba un auto de 2008.

Vallejo siempre negó tener un “ejército de soldaditos”, pero eso no logró frenar la investigación judicial. El expediente plantea que supuestamente a través de ganancias provenientes del dólar blue expandió el grupo Sur Finanzas, hasta abrir la cuestionada billetera virtual Sur Finanzas PSP. A través de ella, la Justicia plantea que se le pudo haber dado fachada lícita a fondos ilícitos.

Juego clandestino

La fiscal Cecilia Incardona sostiene que Vallejo, su madre, y otras personas “administraron, transfirieron, pusieron en circulación y disimularon –según el caso– fondos provenientes del juego clandestino y de la intermediación financiera no autorizada de la propia sociedad”. Esta es una de las últimas novedades de la causa.

Vallejo es conocido como un financista cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Sur Finanzas llegó a ser sponsor de la selección nacional de fútbol, así como de equipos de primera división como Racing y Banfield, y participó de campañas comerciales junto a la entidad deportiva.