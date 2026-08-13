Un legislador kirchnerista presentó un proyecto para declarar a Martín Cirio como Personalidad Destacada de la Ciudad

El reconocido youtuber Gustavo Mariano Martín Frattini, mejor conocido como Martín Cirio, podría convertirse en Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la Cultura. La iniciativa surge por un proyecto que presentó el legislador kirchnerista Federico Mochi, quien consideró que el streamer realizó un gran aporte a “las nuevas industrias culturales”. “Está genial”, expresó el influencer durante una transmisión en vivo en su canal.

“Se declara Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la Cultura al Sr. Martín Cirio, artista, escritor y creador de contenido, en reconocimiento a su aporte a las nuevas industrias culturales y a su trayectoria en la comedia y la creación de contenidos digitales”, reza el proyecto de declaración que fue presentado en las últimas horas en la Legislatura Porteña.

El proyecto de declaración Legislatura Porteña

En los fundamentos de la iniciativa Mochi, perteneciente al espacio Fuerza Buenos Aires, destacó que Cirio comenzó a desarrollar personajes humorísticos y un estilo propio que “renovó los formatos de comedia en las redes sociales y en plataformas” desde 2016 y señaló que su trabajo “alcanzó una audiencia amplia y trascendió lo digital”, al poder llevar sus unipersonales de stand-up al teatro.

A su vez, indicó que el streamer incursionó en la literatura, en la música pop y en distintos formatos de entretenimiento. “A lo largo de su carrera abordó temáticas vinculadas al colectivo LGBTIQ+ y a la cultura urbana porteña, con una mirada sobre la identidad y las dinámicas sociales contemporáneas”, afirmó.

Cirio tiene 42 años Captura

Además, resaltó que el influencer integra una generación de productores culturales que “modificó los hábitos de consumo cultural en la Ciudad”.

“Su comunidad de seguidores -las llamadas “tortugas”- es una de las más numerosas del entorno digital argentino, y varios de sus modismos se incorporaron al lenguaje cotidiano", agregó.

“Por su aporte a las nuevas industrias culturales, su capacidad creativa y su vigencia en el ecosistema digital, solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración”, concluyó.

La reacción de Cirio

Durante un stream en su propio canal de YouTube, Cirio reaccionó en vivo a la noticia. “Pienso que está muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo ese legislador! ¡Bravo la Ciudad de Buenos Aires! ¡Viva la Argentina! Claro que pienso que está genial, ¿qué otra cosa voy a pensar?“, manifestó.

La reacción de Cirio

“Yo he inculcado vocabulario, tantas cosas. He enseñado a hacer enemas. Mucha gente lo aprendió gracias a mi. Hay mucha cosa cultural, he sacado música, libros, por supuesto que puedo ser personalidad destacada. ¿Por qué no?“, señaló.

Luego, y con su típico humor, se preguntó por qué no lo habían presentado para ser personalidad destacada en el país. “Lo que me enoja es que me hayan propuesto en la Ciudad y no en el país o en América Latina directamente”, bromeó.

Éxito y controversias

Cirio inició su recorrido con la publicación del blog Maravillosa Tupiza, en el que relataba anécdotas de sus viajes. Luego, empezó a sumar videos a su contenido.

Al tiempo, y como alusión a su estadía en Egipto -donde vivió por dos años-, creó el personaje de La Faraona, con el que tuvo un gran éxito y alcanzó miles de suscriptores.

Cirio, reconocido por su personaje de La Faraona Redes

Su principal crecimiento llegó entre 2016 y 2018, pero a fines de 2020 la viralización de una serie de posteos antiguos en X derivó en distintas denuncias por apología de la pedofilia. En ese contexto, dejó por un tiempo la exposición pública y se mudó a Turquía.

Sin embargo, en 2023 fue sobreseído. “Un infierno que tardó tres años en resolverse, pero finalmente hoy la Justicia, que me investigó de pies a cabeza (literal, con allanamiento incluido), habló: confirma que soy inocente (siempre lo fui, solo que ahora tengo un papel que lo dice). No tengo nada que ver con las mentiras que se dijeron de mí”, escribió en aquel entonces.