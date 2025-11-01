Quién es Gabino Silva, el nuevo novio de Martín Cirio

Martín Cirio volvió a convertirse en tema de conversación tras sorprender a su audiencia al referirse a su vínculo con el influencer Gabino Silva, un comentario que no tardó en encender las redes y multiplicar las repercusiones en el mundo digital. Durante una transmisión en vivo, el creador de contenido decidió hablar del tema con su humor irónico y espontáneo, pero también para dejar en claro que existe una conexión especial entre ambos, lo que despertó aún más curiosidad entre sus seguidores.

Todo se dio a conocer cuando “La Faraona” reaccionó a un video en el que le preguntaban a Gabino por su relación con él y, sin rodeos, aseguró que eran novios. Frente a esa declaración, el streamer no tardó en responder y, fiel a su estilo, confirmó el vínculo con humor y sinceridad: “Sí, somos pareja. Tenemos algo. A mí no me gusta poner rótulos, chicos. Yo soy una mujer muy libre últimamente, ¿eh? No me gustan los rótulos”.

Gabino Silva, el nuevo novio de Martín Cirio

“Nos queremos, yo qué sé. Además, él también es libre. Somos los dos libres. Como onda, a él tampoco le gusta la onda, ¿viste?, porque si no se sofoca. Yo también me sofoco”, señaló Cirio entre risas durante la transmisión, mientras mantuvo el tono relajado y espontáneo que lo caracteriza. A pesar de su estilo descontracturado, sus palabras no pasaron desapercibidas y el clip se viralizó en cuestión de minutos, lo que despertó aún más curiosidad en torno a su vida personal.

Quién es Gabino Silva, el creador de contenido que conquistó a Martín Cirio

Comenzó a realizar contenido en YouTube en 2019 y hoy cuenta con miles de seguidores (Foto: Instagram @gabinolive)

Gabino Silva es un creador de contenido argentino que dio sus primeros pasos en YouTube en 2019, donde comenzó a ganar repercusión gracias a sus videos cargados de humor ácido, comentarios filosos y una personalidad que rápidamente conectó con el público joven. Su estilo directo, provocador y sin filtros lo llevó a consolidarse como una de las voces más comentadas del mundo digital, destacándose por su manera auténtica y espontánea de interactuar con su audiencia.

Este año comenzó su camino en la música tras el lanzamiento de “Quizás” (Foto: Instagram @gabinolive)

Con el paso del tiempo, su presencia online se expandió y hoy ya acumula casi 300 mil seguidores en Instagram, donde comparte desde momentos cotidianos hasta reflexiones, proyectos creativos y lanzamientos musicales. Justamente, este 2025 sorprendió al presentar su primer EP, titulado “Quizás”, una propuesta artística que mostró su costado musical, alejándose por un momento de la ironía y el humor que lo caracterizan para explorar nuevas formas de expresión.