Un medio inglés de Malvinas calificó de “táctica de distracción” el reclamo de Milei por la soberanía de las islas

A poco más de una semana del discurso del presidente Javier Milei en cadena nacional, donde renovó el reclamo argentino por la soberanía de Malvinas y anunció el endurecimiento de sanciones contra las empresas que operan ilegalmente en el territorio nacional, la directora de Penguin News, un medio inglés con sede en las islas, calificó como “tácticas de distracción” las acciones del mandatario, y las justificó por una supuesta caída de su popularidad.

“Si las circunstancias no fueran como son, sentiría mucha lástima por los argentinos. Imagínense creerse los más geniales de Sudamérica y luego tener a Javier Milei como presidente”, inició la nota de opinión de Lisa Watson, la principal responsable editorial del medio kelper.

El artículo, publicado el 10 de septiembre, fue titulado “Las islas Malvinas y las tácticas de distracción de Milei”.

Watson sostuvo que debe ser “profundamente humillante” para una sociedad tan orgullosa, en alusión al pueblo argentino, ver a un mandatario como “alma gemela de Donald Trump y Benjamin Netanyahu”, en referencia al presidente de Estados Unidos y al primer ministro de Israel, respectivamente.

Javier Milei Hernan Zenteno - La Nacion

“Supongo que nunca tuve grandes cosas para decir sobre los sucesivos líderes del país vecino. Sería difícil cuando su principal objetivo fue el de causar distintos grados de malestar a los habitantes de las islas”, prosiguió.

A su vez, resaltó que siguió las carreras de los distintos presidentes argentinos y notó “logros”, como la mejora en los ingresos y el nivel de vida o los juicios a las Juntas Militares de la última dictadura.

"Las islas Malvinas y las tácticas de distracción de Milei", el título Captura

“¿Por qué un país con una fuerte tradición política peronista, sindicalizada e intervencionista terminó con un presidente libertario que se arrastra ante un derechista como Trump?“, se preguntó.

Y expresó: “Bueno, lamentablemente, los logros de los líderes anteriores a menudo no fueron duraderos y, presumiblemente, los argentinos eligieron a Milei porque se habían cansado del modelo existente de inflación crónica y estancamiento económico”.

En ese marco, señaló que existe, según su visión, una “extraña tensión” en el país, con Milei -a quien consideró como un populista “al estilo Trump”- gobernando en un país con profundas tradiciones peronistas y sindicales y con una importante ligazón al sector público. “Al parecer, las cosas se le están poniendo más difíciles”, dijo.

Un veterano de Malvinas ondea la bandera argentina en el cementerio de Darwin, donde yacen más de 200 soldados, FELIPE TRUEBA - EFE

Para ejemplificar su punto, citó un artículo de LA NACION que exhibía una encuesta realizada en febrero de 2026, con foco entre los trabajadores sindicalizados, y que mostraba un 70,8% de reprobación al Gobierno.

“En fin, esta es precisamente la razón por la que el presidente argentino ahora grita como una pequeña banshee sobre las Malvinas. Porque cuando tu popularidad en las encuestas cae, ¿cómo distraés a la gente de tus fracasos? Empiezas a decirles que se enfaden por las ‘Malvinas’. Nosotros lo sabemos, él lo sabe y todo argentino inteligente también lo sabe", concluyó.