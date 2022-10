Un nuevo cortocircuito en Juntos por el Cambio frustró una condena sobre las votaciones del Gobierno en la ONU

Un nuevo cortocircuito en Juntos por el Cambio, la principal coalición opositora al Gobierno, frustró un pronunciamiento del espacio para condenar las posiciones de la Argentina en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la que se trató un informe que firmó la expresidenta chilena Michelle Bachelet antes de dejar el cargo de alta comisionada.

La Coalición Cívica, la fuerza de Elisa Carrió, quería incluir en el comunicado un repudio a la abstención del gobierno argentino en la votación por las violaciones a los DD.HH. en China , pero el Pro, la UCR y Encuentro Republicano Federal, de Miguel Ángel Pichetto, solo pretendían pronunciarse sobre la posición de los representantes del Ejecutivo nacional en Ginebra sobre la situación en Venezuela.

Como no llegaron a un acuerdo, la conducción nacional de JxC canceló la chance de pronunciarse sobre la postura de la administración de Alberto Fernández en la ONU. Los alfiles de la CC acusaron a sus socios de tener una “posición sesgada, ambigua y oportunista”.

Sorprende como algunos omiten condenar la vergonzosa abstención Argentina con respecto al informe Bachelet sobre China. La plena vigencia de los derechos humanos se defiende siempre, no podemos hacernos los distraídos y tener una posición sesgada, ambigua y oportunista. — maxi ferraro (@Maxiferraro) October 7, 2022

“Sorprende como algunos omiten condenar la vergonzosa abstención Argentina con respecto al informe Bachelet sobre China. La plena vigencia de los derechos humanos se defiende siempre, no podemos hacernos los distraídos”, lanzó Maximiliano Ferraro, titular del partido de Carrió. La propia Lilita planteó que “no puede haber omisiones o comunicados sesgados”.

Así, las autoridades de Pro, la UCR y Encuentro Republicano Federal emitieron pronunciamientos personales sobre el tema y solo hicieron hincapié en repudiar la decisión del Gobierno de no apoyar en Ginebra la investigación sobre las violaciones a los derechos humanos en el país gobernado por Nicolás Maduro.

Elisa Carrió, rodeada de algunos de los principales referentes de Juntos por el Cambio.

Ni Mauricio Macri ni Horacio Rodríguez Larreta ni Patricia Bullrich ni Gerardo Morales ni Pichetto hicieron menciones al hecho de que la Argentina ayudó a evitar una condena a China por acusaciones de violación de los derechos humanos del pueblo uigur, una minoría musulmana que está en la mira del gobierno de Xi Jinping.

En la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de ayer, en Ginebra, se puso a consideración recibir y analizar un informe que firmó Bachelet, en el que se relatan vejámenes contra los uigures. La Argentina fue uno de los 11 países que se abstuvieron en la votación, en la que se rechazó el informe por 19 votos contra 17.

Pido perdón a nuestros queridos hermanos venezolanos por la abstención de la Argentina a la condena de crímenes de lesa humanidad en su país. Los argentinos de bien sentimos vergüenza por este gobierno que no defiende ni la libertad ni los derechos humanos. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 7, 2022

El informe de Bachelet, que la Argentina no respaldó, era apoyado por los Estados Unidos y rechazado de plano por China. Acompañarlo implicaba confrontar con el gobierno de Xi Jinping. No hacerlo no solo tiene impacto en materia de derechos humanos; también, porque la Casa Blanca es un jugador clave en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

Brasil y México fueron algunos de los países que se abstuvieron en la votación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que preside la Argentina, con Federico Villegas Beltrán al frente. Por fuera de la región, también optaron por la abstención Ucrania, Armenia, Benín, Gambia, India, Libia, Malawi y Malasia.

Las condenas selectivas a las violaciones a los DDHH muestran la dimensión de la descomposición a la que ha llegado la clase política. La miseria humana es el gran mal de esta década. — Mariana Zuvic (@MarianaZuvic) October 7, 2022

“Pido perdón a nuestros queridos hermanos venezolanos por la abstención de la Argentina a la condena de crímenes de lesa humanidad en su país. Los argentinos de bien sentimos vergüenza por este gobierno que no defiende ni la libertad ni los derechos humanos”, dijo Macri.

Por su parte, Morales, jefe de la UCR, manifestó que “la preocupación por los DDHH nunca debe depender de quién los viola”. “La Argentina fue ejemplo ante el mundo con el juicio a las juntas militares. La abstención del Gobierno ante la ONU por los crímenes de lesa humanidad en Venezuela es una muestra más del relato kirchnerista”, sostuvo el gobernador de Jujuy.

Cuando se trata de DDHH y democracia en la región, la Argentina debe ser intachable. Venezuela es un pueblo que siempre fue generoso con nosotros y merece que lo defendamos. Me da mucha vergüenza la abstención de hoy, debimos condenar la violación de DDHH del gobierno venezolano. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) October 7, 2022

A su turno, Patricia Bullrich dijo que la Casa Rosada es “cómplice” de la situación en Venezuela. “No es novedad que las posiciones del Gobierno no representan los valores democráticos de los argentinos. Pronto dejaremos de ser voceros de dictaduras para recuperar el rol que tuvimos en pos de la libertad y los derechos humanos”, apuntó.

En esa misma línea, Larreta dijo que “cuando se trata de DDHH y democracia en la región, la Argentina debe ser intachable”. “Venezuela es un pueblo que siempre fue generoso con nosotros y merece que lo defendamos. Me da mucha vergüenza la abstención de hoy, debimos condenar la violación de DDHH del gobierno venezolano”, completó.

En cambio, las autoridades de la CC expresaron: “Las recientes abstenciones de nuestro país en la ONU, en los casos de Venezuela y China, ignorando las constataciones de la saliente alta aomisionada para los DDHH Michelle Bachelet, son inaceptables y van en contra de nuestros valores”.

“Es una vergüenza la abstención de Argentina con Venezuela en la ONU y lo es que lo haya hecho con China también”, remarcó Juan Manuel López, jefe de bloque de la CC en Diputados.

Días atrás, Mariana Zuvic había presentado un proyecto de resolución en la Cámara baja para citar al jefe de Gabinete, Juan Manzur, el canciller Santiago Cafiero, al ministro de Defensa, Jorge Taiana, y al ministro de Economía, Sergio Massa, para que brinden informes sobre el “pronunciado interés del gobierno de China” de generar inversiones en áreas clave de la provincia de Tierra del Fuego.

Zuvic, con el respaldo de Ferraro y López, entre otros, reclama que los funcionarios nacionales expliquen si están “en conocimiento de la firma de una carta de entendimiento entre el gobierno de Gustavo Melella y la provincia de Shaanxi, en China, para “reflotar la producción de fertilizantes” en Tierra del Fuego a través de la inversión de 1.250 millones de dólares a cargo de la empresa estatal China Shaanxi Coal and Chemical Group.

Entre otras cosas, los legisladores de la CC le piden al Gobierno que informe “los alcances de dicha carta de entendimiento, los compromisos asumidos por el Estado Nacional y las exigencias” de la Argentina a la empresa china para “su instalación en la provincia y el desarrollo de una actividad potencialmente peligrosa”

“Dado el rango de actividades con el potencial de afectar el ambiente derivados de la producción de urea y amoníaco, informe las consideraciones ambientales que contiene la carta de entendimiento y/ o cualquier otro documento firmado”, agregaron.

Patricia Bullrich (Pro), Gerardo Morales (UCR), Maximiliano Ferraro (CC) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal)

