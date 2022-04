Un partido bonaerense reconocerá las “tareas de cuidado” de trabajadoras y les pagará un plus.

Un partido bonaerense anunció hoy que será el primero del país en otorgarles un “plus” salarial a todas las mujeres que trabajan en el municipio en concepto de “tareas de cuidado” por los quehaceres domésticos.

“Cuando las mujeres terminan su jornada laboral, en realidad siguen trabajando. Por ejemplo, criando a los chicos, ocupándose de tareas de limpieza y mantenimiento de sus hogares, al tener familiares a cargo”, explicó el intendente Damián Selci (Frente de Todos) a través de un mensaje en sus redes sociales en el que detalló también que habían cerrado una paritaria con una suba anual del 55%.

Según el argumento del mandatario que reemplazó al actual ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta. Las tareas del hogar “recayeron históricamente en las mujeres y son fuente de desigualdad en todos los ámbitos, incluido el laboral”. De esta manera, las trabajadoras estatales de Hurlingham recibirán una suma fija de $3000 por mes por “tareas de cuidado”, que se añade al 55% promedio de la paritaria.

Quiero contarle algo importante a nuestros trabajadores y trabajadoras municipales. Firmé el decreto que establece:



✅Aumento salarial promedio del 55%.

✅Reconocimiento económico a las tareas de cuidado: suma fija adicional de $3.000 para todas las trabajadoras. pic.twitter.com/kCcuZbGZ99 — Damián Selci (@DamianSelci) April 19, 2022

Según detalló el mandatario, este adicional se percibirá en el recibo de sueldo como un ítem más, junto al presentismo y otros conceptos.

Consultados por LA NACION, sobre la iniciativa, explicaron: “Es un adicional por las tareas de cuidado que históricamente recaen sobre las mujeres y es una decisión que tiende a reparar la brecha salarial entre mujeres y hombres. Hay múltiples estudios sobre esto. Pero, por ejemplo, el INDEC indica en una encuesta que las mujeres destinan 6.4 horas al día a tareas domésticas y los hombres 3.4. El doble. Además, el año pasado la Dirección Nacional de Mujeres del Ministerio de Economía presentó un estudio que refleja que la brecha salarial entre mujeres y hombres es del 27% para igual tareas”.

Desde el Municipio explicaron que está destinado solo a mujeres, no incluye a parejas gays y que el beneficio se otorga en forma directa y no depende de si la mujer tiene hijos o personas a cargo. “ Entendemos que las tareas de cuidado y la actual brecha salarial no depende solo de hijos. Son las que cuidan enfermos o personas mayores. También se pueden mencionar los objetivos 2030 de ONU Mujeres que plantea como objetivo lograr la igualdad para un mundo más pacífico, próspero y sostenible”.

La Calculadora del cuidado que lanzó el Gobierno nacional el año pasado

El gobierno nacional, mediante la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género (DNEIyG), lanzó en octubre pasado la Calculadora del cuidado, a la cual define como “una plataforma para medir el tiempo que llevan las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas y el aporte económico que representan”.

Tras ingresar una serie de datos, que incluye el género, máximo grado de formación, sueldos y horas que se dedica a tareas del hogar, el sistema calcula, así, la cantidad de horas por mes que uno dedica a las tareas domésticas y de cuidados, y el dinero que pagarías por mes si contratara a alguien que se dedique a esa tarea.