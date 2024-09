Un peluche, un juego de copas y un calzoncillo. Las curiosidades de los regalos que Javier Milei recogió en sus viajes por el mundo

Escuchar

Placas, fotos, estatuillas, botellas de vino o cognac son solo algunos ejemplos de los más de 160 regalos que el presidente Javier Milei recogió por el mundo en los 12 viajes oficiales que realizó al exterior desde su llegada a la Casa Rosada.

Algunos de ellos sobresalen por ser objetos curiosos; otros, en cambio, por la relevancia política o el reconocimiento social de la persona que se lo entregó. El primer ministro de Republica Checa, Petr Fiala, por caso, le obsequió al Presidente un juego de 12 copas junto con un copón de cristal. Un mes más tarde, el presidente de Francia, Emanuel Macron, una botella de cognac “Hennessy X.O”.

Otros obsequios se encuentran lejos del marco ceremonial de los premiers. Entre los más estrafalarios figuran una prenda de “ropa interior masculina” que un ciudadano de a pie le regaló a Milei en su viaje a España; un llavero con una motosierra, ofrendado por otro ciudadano en ese mismo viaje; una taza con la leyenda “Socialismo kills” y, de su paso por Suiza para la conferencia en Davos, un peluche de un perro San Bernardo, una raza propia de aquellas tierras.

Muchos de los presentes que Milei recolectó por el mundo estuvieron ligado al futbol; algunos de ellos directamente al campeonato que logró la selección argentina en 2022. En este rubro se destaca el obsequio de un exfutbolista checoslovaco, Antonín Panenka, célebre por haber popularizado un arriesgado modo de ejecutar los penales. Sin rodeos, Panenka optó por una pelota de futbol.

El detalle de cada uno de los presentes se dio a conocer ayer, cuando el jefe de Gabinete Guillermo Francos compartió las respuestas a las más de 2000 preguntas que por escrito le formularon desde los distintos espacios políticos en la previa al informe de gestión que brindó este miércoles en Diputados.

La cantidad de viajes realizados por el Presidente al exterior fue uno de los temas más recurrentes entre las consultas de los legisladores. El Gobierno eligió contestar sólo una pregunta en ese sentido y concentró en ella toda la información relativa a los viajes: informó quienes integraban la comitiva que acompaño al Presidente, los costos detrás de cada uno de ellos, y los regalos que el Jefe de Estado recibió en los destinos.

Sin embargo, con el fin de evitar conflictos de intereses y garantizar la transparencia en la función, la ley de ética pública prohíbe que los regalos cuyo valor sea significativo pasen a formar parte de patrimonio del Presidente. El decreto N° 1179/2016 establece, no obstante, que tanto los regalos de menor valor -menores a cuatro módulos, hoy valuados en $27.000- como los “comestibles” pueden ser aceptados por los funcionarios.

El libro es el objeto que más se repite entre los obsequios. La gran mayoría de ellos concilia con la visión anarcolibertaria que profesa el Presidente, pero algunos otros no. Es improbable, por ejemplo, que The Privatization of Everything, un libro que explora la idea de que la expansión del sector privado atenta contra la calidad democrática, pase a formar parte de su biblioteca.

El viaje menos profuso en cuanto a obsequios fue el que Milei realizó en julio al estado de Idaho en Estados Unidos, donde formó parte de una muy exclusiva cumbre de empresarios. “Es un evento extremadamente reservado”, le dijeron a este medio por aquellos días. Por la cumbre, organizada por el banco de inversión Allen & Co, desfilaron empresarios de la talla de Mark Zuckerberg (Meta) y Tim Cook (Apple). Cualquier filtración de lo que allí ocurra se paga con el retiro de la invitación para el próximo evento. Trascendió, sin embargo, que el Presidente se llevó de allí solo una estatuilla como regalo.

En el otro extremo se ubica Israel, el segundo destino elegido por el Presidente, quien transita una conversión al judaísmo. La gran mayoría de los más de 30 regalos recibidos en suelo israelí tuvo motivos religiosos: cuadros, libros, una cruz, un rosario y una placa de mármol son solo algunos ejemplos. De la misma índole fueron los que recibió en el Vaticano, donde estuvo entre el 9 y 12 de febrero: estampas, rosarios, medallas y más libros ampliaron el repertorio de regalos religiosos.

Otros obsequios, más prosaicos, exaltaron la figura del Presidente. En España, por caso, Milei recibió un “mural” con un retrato suyo, cuyo destino, fue la quinta de Olivos, según se lee en la página del Gobierno donde está el registro de los objetos recibidos. De su primer viaje a Estados Unidos, por ejemplo, se llevó un cuadro con fotos de su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora y de su visita en mayo al mismo país se trajo un cuadro que lo retrata y una pelota de futbol con su nombre que le regaló el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

