Un personaje estratégico de la campaña de Juntos cree que el Gobierno tiene la posibilidad de pelear la elección

Definido por Carlos Pagni como “un personaje estratégico” en lo que significó la llegada de los candidatos de Juntos -Diego Santilli, Facundo Manes y Horacio Rodríguez Larreta- a las zonas más postergadas del conurbano bonaerense, Diego Kravetz, jefe de Gabinete de Lanús, participó de Odisea Argentina, por LN+, y compartió su mirada sobre la situación en el tercer cinturón, cuna del peronismo, que en esta oportunidad fue conquistada por Juntos.

Según dijo, esta aproximación podría prometer un cambio en la relación del electorado más pobre con las fuerzas políticas. Sobre esto puntualizó el político, que se define como peronista aunque desde hace muchos años se desempeña dentro de la coalición PRO. Junto con Néstor Grindetti, Kravetz se puso al frente de la campaña de Santilli, y el resultado de estas PASO demostró que llevaron adelante un trabajo importante en territorio.

No obstante, según observó el funcionario, el Gobierno aún tiene posibilidades de pelear la elección, y ejemplificó: “Yendo a los números, en la PASO de 2019, la tercera sección terminó con el 60% para el kirchnerismo y el 24% Cambiemos. Hoy, la misma sección electoral terminó 39% a 31%. No tenés esa diferencia de puntos infinita, inalcanzable, es competitivo. Pero, Juntos achicó la brecha”, dijo.

En otro momento de la entrevista, se refirió a la figura del presidente Alberto Fernández y a su gestión de gobierno. “Creo que el gobierno nacional tenía o llegó con una expectativa de cambios importantes que nunca llegaron. Vas a lugares como Lynch y Roma, límite de Lanús y Lomas de Zamora, si hablás con los comerciantes de ahí te dicen que el aguinaldo no lo sintieron, no hubo un mango más. Todo eso está pasando en el conurbano y el Gobierno no lo ve”.

Además, Kravetz sostuvo que el mandatario no tiene equipo. “La mayor fortaleza de Alberto es su propia capacidad y él mismo”, opinó. Y resaltó: “Me parece que es una persona que, con sus virtudes y defectos, tiene convicciones, creo que va a tratar de tomar nota de los errores y que va a tratar de corregir”.

Entrevistado Diego Kravetz, jefe de gabinete de lanus

La situación en el conurbano

“Lo que vemos en el conurbano profundo, cuna del peronismo, el lugar donde están los sectores más postergados, es que empezó a haber una ruptura entre el electorado más pobre y los oficialismos”, analizó el funcionario. Y continuó: “Hay cierta cultura que se respira en el conurbano profundo que lo identifica con el azul casi de nacimiento, entonces le era dificultoso al amarillo” (en referencia al color que identifica al Frente de Todos y al amarillo, del macrismo).

En esta línea, explicó quiénes son aquellos que se conocen como “los del fondo”, grupos marginados dentro del conurbano bonaerense. “Hay lugares que son de clase media-baja y hay lugares de clase baja, en donde se suele hablar de ‘los del fondo’. Es un poco más bajo que la clase baja, es donde está la marginalidad, la pobreza más extrema, hay menos Estado, hay más delincuentes, cuesta mucho todo, salir adelante. Es donde el 80% no termina el secundario. En el conurbano sur eso es en grandes conglomerados”, precisó.

Sobre esto, Kravetz consideró que en las villas “el cierre de las escuelas tuvo un gran impacto”. Según explicó, la pandemia del coronavirus significó en los asentamientos un aislamiento colectivo. “La villa se quedó sin changa y sin colegio. Porque en la villa no hay ni computadora ni conectividad”, señaló.

Otro de los principales problemas que enfrenta la tercera sección, según el análisis de Kravetz, está vinculado con el lugar de los punteros en los barrios y con los narcos que “degradan las relaciones sociales”. “Es muy, muy complejo”, enfatizó, y dijo: “Es una lógica que va más allá de las discusiones de cuánto merece una persona tener un salario universal, en la práctica cuando vas a los barrios hay punteros que se quedan con una parte de los planes, pero es mucho más, porque el tipo que maneja el plan maneja más plata de la que manejaba un puntero tradicional. Es casi medieval la forma de trabajar”.

