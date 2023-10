escuchar

Como es sabido el Consejo de Administración de la Fundación Mediterránea le encomendó al IERAL hace casi 20 meses, elaborar un programa económico para ponerlo a disposición del gobierno que asuma el 10 de diciembre próximo. El programa está listo.

Estamos convencidos de que la economía argentina necesita un verdadero cambio de régimen.

Un programa integral para la Argentina requiere no solo rediseñar y estabilizar la macroeconomía, se precisa, además, una reforma completa del sector público, un nuevo federalismo y un cambio fundamental de las reglas con las que se forman las decisiones de inversión y empleo del sector privado, incluyendo la reinserción de la Argentina en la economía global.

Esto en conjunto es lo que llamamos un cambio de régimen y la integralidad que lo hace exitoso y sustentable en el tiempo.

Sin dicho programa, posible e instrumentable, la Argentina no podrá salir de su estancamiento y del retroceso relativo en la región, aun contando con recursos naturales y humanos de calidad.

También consideramos que no se pueden repetir las fallidas experiencias de los últimos dos períodos de gobierno, en donde el desmembramiento de las decisiones del área económica y su falta de coordinación atentan, justamente, contra el marco del equilibrio general que todo programa necesita.

En esos casos hasta algunas buenas intenciones se convirtieron en reiteradas frustraciones. Así lo muestran los resultados.

Es el Presidente de la Nación quien tiene que discutir y acordar con las mayorías políticas, el respaldo a un programa completo e interrelacionado, para transformarlo luego en las reformas legales y administrativas necesarias para su instrumentación.

La política guía y respalda pero, como en otros países de la región, tiene asimismo la obligación de aislar la hoja de ruta del cambio de régimen económico de los avatares coyunturales y de las pujas partidarias e ideológicas.

Fue en ese espíritu, respetando el carácter apartidario de la Fundación Mediterránea que, sumando al IERAL a más de 70 profesionales con especialidades diversas, trabajamos desde marzo del 2022 en el diseño y los detalles de un programa que, siempre en la tradición de la institución, pudiera ser llevado a la práctica por sus actores.

En su momento, la candidata de Juntos por el Cambio aceptó adoptar el programa y al equipo que lo podría protagonizar.

Pasada la elección, el Consejo de Administración de la Fundación Mediterránea comunicó que volvía a poner a disposición del país, al programa y a sus especialistas (Comunicación Institucional de Fundación Mediterránea. Del 24 de octubre de 2023: Finalización del proyecto Programa 2023).

Esta etapa del plan está terminada, más allá de los reajustes que requiera la dinámica de los próximos meses. La imprescindible sintonía fina formará parte de una nueva etapa de trabajo.

Reiteramos su integralidad, y la necesidad del equilibrio general, dado que no habrá macroeconomía estable sin una reforma sostenible de la situación fiscal. No habrá incentivos adecuados para la inversión y el empleo, sin normalizar la distorsión de precios relativos. No se pueden corregir los precios relativos, sin un nuevo régimen cambiario y monetario de transición, sin una política de ingresos compensatoria y sin la focalización eficiente de la protección social.

Así lo venimos sosteniendo y dejando por escrito desde el comienzo de nuestra tarea, con independencia de los vaivenes que han tenido la economía y la política en los últimos tiempos.

Asimismo, no se puede encarar el cambio de reglas para el sector privado, sin una modernización en las relaciones laborales, sin restablecer un sólido mercado de capitales, sin una adecuación estructural del régimen previsional, sin redefinir un gasto público financiable mediante un régimen impositivo que sea pagable por todos.

Sin modificar regulaciones y normas que obstruyen el buen funcionamiento de una economía liderada por el sector privado.

Nosotros no hemos comprometido nuestro trabajo, nuestra trayectoria, nuestra reputación personal y profesional en busca de cargos políticos individuales.

Hemos trabajado y lo seguiremos haciendo pensando en el bien de nuestro país, convencidos de que la economía argentina tiene solución y con ella un gran futuro.

Repetir la experiencia de agrupar y amontonar nombres e ideas sueltas, en lugar de acordar en torno a un programa, un plan y una secuencia, termina destruyendo buenas ideas, desgastando a buenos profesionales y defraudando las expectativas de la sociedad. Basta con mirar la historia.

Creemos que un programa de estas características y su implementación completa es lo que necesita la economía, y como equipo integrado seguiremos trabajando juntos en esta nueva etapa con esa misma vocación de servicio que nos ha caracterizado.

Los economistas del IERAL son: Carlos Melconian, Marcelo Capello, Enrique Szewach, Rodolfo Santangelo, Daniel Artana, Jorge Vasconcelos, Juan Manuel Garzón, Facundo Martínez, Gustavo Reyes, Gerardo Alonso Schwarz, Carolina Beltramino.

Economistas del IERAL