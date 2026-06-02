Un robo de cables de fibra óptica motivó la suspensión del juicio por los cuadernos de las coimas

El robo de cables de fibra óptica motivó hoy que el servicio de internet quedara interrumpido en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, lo que provocó la suspensión de la audiencia prevista en el juicio por los cuadernos de las coimas y otros dos procesos orales en marcha.

El corte de internet afectó el edificio de Comodoro Py 2002, donde funciona todo el fuero federal; y el de Inmigrantes 1950, donde funciona el fuero en lo penal económico. Ambos tribunales se ubican en el barrio porteño de Retiro.

En el juicio de los cuadernos de las coimas estaba previsto que hoy declararan como testigos el exministro de Economía Roberto Lavagna, el financista Leonardo Fariña y la exdiputada nacional Mariana Zuvic.

Leonardo Fariña

Cuando se decidió la suspensión de la audiencia, Lavagna ya se encontraba en los tribunales listo para declarar, pero al restablecerse la señal cerca del mediodía, los jueces ya habían decidido pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves próximo.

Fuentes de la Cámara de Casación dijeron que la interrupción de internet se debió a que se cortó el cable de fibra óptica a la altura de la calle 25 de Mayo, en un lugar donde hay acceso a la instalación desde la vereda, lo que hace vulnerable toda la infraestructura tecnológica del polo judicial.

Mencionaron las fuentes que se trató de un robo de cables, como ya ocurrió hace un año atrás. En el Consejo de la Magistratura informaron que los técnicos estuvieron reparando todo para garantizar las audiencias y que el corte fue externo.

La interrupción del servicio de red afectó desde temprano a los dos edificios de los tribunales de la zona de Retiro. Las fuentes dijeron que, realizadas las comprobaciones urgentes, se detectó el corte externo de la fibra óptica que provee servicio en ambos edificios, que se despliega por el subsuelo de la vía pública.

Mariana Zuvic también debía declarar hoy LN+

Inmediatamente se habilitó “el servicio de contingencia MPLS” y se logró restablecer los servicios básicos y mínimos de internet en ambos edificios. Asimismo, una empresa especializada se dedicó a trabajar y medir la señal de la fibra óptica, buscar el lugar preciso del corte y su longitud para iniciar los trabajos de fusión de los conductos.

Durante la jornada, el servicio se prestó de manera provisoria y afectó la firma de las sentencias y la realización de los sorteos de las causas ingresantes, además de las audiencias previstas en los tribunales orales federales uno, dos y tres. El servicio de fibra óptica fue restablecido por la tarde con el ancho de banda total.

Formato híbrido

El juicio del caso de los cuadernos de las coimas se realiza con formato híbrido, pues los testigos declaran de manera presencial en la sala de audiencias denominada AMIA, en el subsuelo de Comodoro Py 2002, ante la fiscalía y los jueces.

Algunos de los abogados defensores están en sala de audiencias y otros se conectan a un Zoom para realizar las preguntas, y el público puede asistir a las audiencias del juicio de manera presencial o conectándose a la señal de YouTube del Consejo de la Magistratura.