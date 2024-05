Un senador libertario criticó la suba salarial pero aseguró que no la puede rechazar

Escuchar

Tras la polémica desatada luego de que se conociera que el próximo mes los senadores de la Nación iban a cobrar más del doble de que lo que percibían hasta el momento en el marco de un aumento del 9% correspondiente a la paritaria que cerraron las autoridades de ambas cámaras con la Asociación del Personal Legislativo (APL), el legislador formoseño Francisco Paoltroni criticó la medida aprobada por los propios miembros de la Cámara alta y aseguró que es una situación “horrible” que le produce “vergüenza ajena”.

De esta forma, el funcionario de La Libertad Avanza (LLA) explicó que la suba -que posicionó los salarios del Senado en casi 8 millones de pesos en bruto mensuales, es decir, casi 5 millones en mano- se otorgó de forma automática al mismo tiempo que un aumento para los empleados debido a un decreto que data de 2011. “Los aumentos de los senadores están atados a los de los empleados. Esto se despegó con una resolución en febrero y así es que quedó todo el mundo expuesto”, relató.

“Sí hay una mayoría que aprobó el aumento, hay que ser honestos con la sociedad. Yo no voté esto ni estoy de acuerdo, vamos a ver qué resuelve la presidente [Victoria Villarruel]”, agregó en diálogo con Radio Continental, refiriéndose a la nota que elevaron los jefes de bloque a la presidenta del cuerpo para que se deje sin efecto este aumento. Según pudo saber LA NACION, la intención es que finalmente en la próxima sesión se formalice la decisión de dar marcha atrás con la suba.

Asimismo, aclaró que los senadores no pueden negarse a que se les otorgue el aumento y dijo que, en su caso, lo utilizará “para la gestión en Formosa”.

El senador Paoltroni en el plenario de comisiones del Senado de la Nación Hernán Zenteno - LA NACION

Mientras tanto, apuntó contra sus colegas que votaron a favor del aumento de sueldos y particularmente se refirió al presidente de Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau. “El año que viene la Ciudad elige senadores; que la gente mire, hay que ir cambiando más funcionarios cada vez que hay elecciones. Tenés que llamar a Lousteau y preguntarle por qué nos hace renegar a todos. Yo no quiero renegar más con este tema, ya perdí cinco años de vida en estos cinco meses”, afirmó.

Y sumó: “Lamentablemente, nuestro sistema político se compone así. Yo presenté un proyecto para que no se vote más con la mano, pero no tuvo tanto apoyo. No voy a votar más con la mano, cada vez que esté presente, voy a pedir el voto nominal”.

La aprobación de la Ley Bases

Por otro lado, el legislador se refirió a la votación del paquete de leyes impulsado por el gobierno de Javier Milei, que obtuvo dictamen en el recinto este miércoles por la noche. “Vamos a tener los votos”, adelantó y siguió: “Es más fácil en el recinto que en las comisiones, porque hay senadores de Unión por la Patria (UP) que vienen de provincias mineras y están de acuerdo”.

Además, destacó la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) incluido en el proyecto de Ley Bases, que estipula beneficios en el IVA y Ganancias, y aseguró que es “lo que le espera a todos los argentinos a medida que la economía despegue”. “Los mismos beneficios de las grandes inversiones los vamos a tener nosotros. Primero hay que crecer, ¿si no, de dónde sacás los recursos?”, consideró.

Y cerró: “Si tenemos los votos de la Ley Bases, vamos por la recuperación de la economía de la Argentina, que va a beneficiar a los 47 millones de habitantes. Esas son las buenas noticias y lo que importa”.

LA NACION