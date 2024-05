Guillermo Francos dio detalles sobre las negociaciones para sacar la Ley Bases: “Hubo cambios en Ganancias”

Escuchar

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció que el dictamen de mayoría de la Ley Bases aprobado este miércoles en el Senado adoptó varios cambios solicitados por legisladores opositores, entre ellos, “algunas modificaciones contemplando la situación de las provincias patagónicas”, según dijo el exministro del Interior. Pero luego sembró la duda respecto a si esos cambios serán, finalmente, reconocidos: “Cuando Diputados debata el tema, discutirá si está de acuerdo o no con esas modificaciones”.

Francos, aunque cauto, dio por descontado que la ley será aprobada por la Cámara alta y vaticinó que esto podría suceder la semana que viene. Pero también aseguró que será con modificaciones en relación al proyecto que llegó desde la Cámara de Diputados. En caso de que el Senado avale, con modificaciones, la ley volverá a Diputados, que podrá insistir con el proyecto que ya aprobó o podrá tomar en cuenta las reformas planteadas por los senadores.

“El Gobierno está conforme porque ha sido un trabajo arduo del Congreso y de nuestros equipos trabajando en conjunto con diputados y senadores. Fue un mes muy intenso. El presidente [Javier] Milei ya sabe que los dictámenes de ambas leyes han sido aprobadas y está contento”, afirmó en diálogo con TN, pero también dijo que “hubiera querido que esto saliera antes”.

Francos sostuvo que la norma es clave para que “se concrete lo que el Presidente esta haciendo en cada uno de sus viajes al exterior”, por eso el mandatario está tan interiorizado en que la ley sea aprobada, según sostuvo: “El Presidente tiene mucho interés en que la Argentina tenga los resultados de todos estos recorridos que está haciendo en el mundo con el objeto de atraer inversiones”.

“El hecho de que el Presidente realice permanentemente estos viajes es lo que ha convertido a la Argentina en una atracción en el mundo. Lo genera a través de lo que significa la modificación de las reglas de nuestra economía, la libertad económica”, apuntó quien fuera presidente del Banco Provincia entre 2007 y 2011 durante la gobernación bonaerense de Daniel Scioli, hoy secretario de Ambiente, Turismo y Deportes del Ministerio del Interior.

Daniel Scioli se incorpora al Ministerio del Interior como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes @GAFrancosOk

AFI, a Presidencia

La renuncia de Nicolás Posse a la jefatura de Gabinete fue publicada en el Boletín Oficial el martes junto a la de un funcionario de su confianza: Silvestre Sívori, quien estuvo al frente de la Agencia Federal de Inteligencia. La gestión de Sívori arrastró suspicacias al interior y fuera del Gobierno debido a supuestos manejos irregulares alejados de tareas propias de inteligencia.

Francos desmintió que la renuncia de Posse se haya debido a operaciones de inteligencia al interior del Gobierno. “No me gusta hablar sobre rumores y versiones que no se ciñen a hechos concretos. No me parece que ese haya sido un motivo del alejamiento del ingeniero Posse, por lo menos que yo conozca. Es un excelente profesional, es una persona que ha participado de este proyecto y además se retiró de la función diciendo que seguía compartiendo el proyecto, las ideas de la libertad y apoyando al presiente Milei”, dijo sobre su excompañero en Corporación América, la empresa de Eduardo Eurnekián en la que también conoció a Milei.

“La AFI está en la esfera de la jefatura de Gabinete, pero yo creo que el lugar para la AFI es una oficina que dependa del Presidente de la República. La intención es que vuelva a su esfera. Lo hemos conversado con el Presidente”, anticipó Francos y presagió que el Ejecutivo se hará cargo de la Agencia. El nuevo hombre apuntado para conducir a los espías es Sergio Neiffert, actual funcionario de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).

Francos también consideró que “es momento de que empecemos a planificar qué tipo de inteligencia quiere hacer el país”. Y amplió su visión: “Me parece que hay una inteligencia estratégica que tiene que ver con el posicionamiento de la Argentina en el mundo y la relación con los países y las crisis que existen internacionalmente. Otra es la inteligencia que organiza la narco criminalidad, las organizaciones criminales. Son dos herramientas que el Presidente tiene que tener en sus manos para tomar las decisiones todos los días”.

