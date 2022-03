Un sindicalista agredió a un abogado en medio de una audiencia y fue denunciado por lesiones

Marcelo Peretta tiene 50 años y es el secretario general del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, una organización surgida en 2006 y que no supera los 7000 afiliados. Ingresó a la CGT de la mano de Hugo Moyano, se alineó con el macrismo con la ayuda de Gerónimo Venegas y ahora hace campaña electoral al lado de Patricia Bullrich. Polémico, de verba arrebatada, ganó notoriedad durante la pandemia al denunciar que “había un negocio” con el coronavirus y por ser uno de los primeros en levantar una bandera “anticuarentena”.

Peretta es hoy noticia por un escándalo: agredió a un abogado con el que debía negociar paritarias en una de las sedes del Ministerio de Trabajo. Fue denunciado en la comisaría vecinal 3A y, según el acta policial a la que accedió LA NACION, el sindicalista golpeó con “diversas” patadas y piñas a Gustavo Jorge Gallo, asesor legal de la Asociación de Distribuidoras de Especialidades Medicinales. Gallo, de 73 años, dijo que Peretta lo empujó por las escaleras y que le ocasionó lesiones. El oficial Juan Carlos Ramírez González fue quien tomó la acusación.

Brutal agresión de Marcelo Peretta, titular del SAFYB, a un abogado de la cámara ADEM en la sede de Callao 114 pic.twitter.com/0E4ASEjSWT — Mundo Gremial (@MundoGremial) March 23, 2022

El Ministerio de Trabajo, a través de un comunicado, confirmó y rechazó la agresión. “Este ministerio expresa su más enérgico repudio y rechazo a la agresión violenta que el titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos Marcelo Peretta, perpetró contra el abogado de ADEM, Dr. Gustavo Gallo, en la sede de este Ministerio, en medio de una Audiencia”, señaló en un comunicado el organismo que encabeza Claudio Moroni.

Peretta, por su parte, no respondió al llamado de LA NACION, pero envió su versión de los hechos por escrito. “En primer lugar quiero aclarar que no le pegué sino que me defendí de una agresión. Ese abogado es el responsable de que hace 12 años los trabajadores farmacéuticos y bioquímicos de droguerías no tengan cobertura sindical ni convenio colectivo de trabajo. Durante ese lapso no perdió oportunidad de burlarse y denigrar a los representantes de los trabajadores, e incumplir todos los dictámenes ministeriales que lo obligaban a negociar de buena fe”, escribió el sindicalista.

Y agregó: “Y en el día de hoy, no fue diferente, ya que se me acercó al oído, me salivó, y me dijo “olvídense, esto no lo vamos a firmar”; lo que me desbordó por su actitud socarrona frente a tantos años de lucha y frustración. Esas no son mis formas, pero la provocación genera reacciones, que a veces no se pueden contener”.

Sin influencia en el ajedrez sindical, Peretta impulsa de la mano de la presidenta de Pro una serie de reformas laborales, por ejemplo reemplazar la indemnización por un fondo de cese laboral, hasta un cambio del modelo sindical, para “romper con el monopolio de representatividad”. Peretta y Bullrich lanzaron una agrupación denominada “los Flacos”, integrada por su gremio y cámaras empresarias, y que busca contraponerse a los “Gordos” de la CGT.