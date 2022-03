Tras su encuentro con Cristina Kirchner, Hebe de Bonafini castigó al Presidente: ”Alberto no tiene nada que ver con el proyecto kirchnerista”

Sin medias tintas, la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, fue implacable contra el presidente Alberto Fernández después de recibir a la vicepresidenta Cristina Kirchner ayer, en la sede de la asociación que conduce, durante la semana en que se recuerda el Día de la Memoria. “Alberto no tiene nada que ver con el proyecto kirchnerista”, sostuvo la referente de Derechos Humanos que ya en otras oportunidades había mostrado su disconformidad con el mandatario, a quien tildó de estar “mucho más a la derecha que cualquiera” y a quien criticó por enviar mensajes a través de terceros.

Sin intenciones de contar lo que charló con Cristina Kirchner en la reunión a solas que tuvieron después de un encuentro con otras Madres, de Bonafini también se diferenció del titular de Diputados, Sergio Massa, y dijo que no fue posible realizar una discusión interna por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) debido a que ya estaba “todo arreglado” de antemano.

En medio de la crisis interna que atraviesa el oficialismo, expresada hasta con la falta de comunicación en la cúpula del Gobierno, de Bonafini -que integra el sector K más vehemente- se posicionó cerca de la vicepresidenta y apuntó contra Fernández en Radio Futuröck. “Massa no tiene nada que ver con nosotros y mucha gente que entró en el Frente no tiene que ver con nosotros. A medida que va mostrando bien su cara, Alberto no tiene nada que ver con el proyecto kirchnerista”, consideró la titular de Madres de Plaza de Mayo.

Para evidenciarlo, se mostró en desacuerdo con la opción del Presidente de ir a Tortuguitas a inaugurar una estación de ferrocarril renovada, el día en que dijo que comenzaría la “guerra” contra la inflación. “Vinieron para ver si podían cambiar algo, pero están mucho más a la derecha que cualquiera. Porque en vez de ir a ver a un niño pobre que no come, que no tiene nada, al que lo único que le queda es tomar paco para que no le duela el estómago, se fue a Tortuguitas. Y ahí en eso que hizo que parece nada, pero que es mucho, él ya dijo con quién quiere estar y a quién va a defender. Esa es la imagen que él quiere dar”, planteó.

De Bonafini dijo, además, que “no hay discusión” dentro del Frente de Todos porque ya Fernández aclaró que él toma las decisiones, durante una entrevista radial que dio ayer, en la que remarcó que no existe una “presidencia colegiada”.

Sin embargo, la referente de Madres hizo un reparo. “Ahora encontró otros para mandar. Él manda a los otros para que esos manden a otros que nos digan lo que él piensa. Es complicado. Puso gente para que hable por él”, señaló, en un reclamo de terminar con los mensajes en off, que el kirchnerismo ya reiteró en múltiples oportunidades, incluso a través de la misma Cristina Kirchner, cuando acusó en una carta el año pasado al entonces vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, de hacer “operaciones” de este tipo.

“Estábamos esperando que hable él y no, ‘ahora les voy a decir a ellos que les expliquen, a cada ministro’. Todavía ningún ministro nos dijo nada para creer, es todo posible, es el gobierno de lo posible”, chicaneó de Bonafini.

En desacuerdo con el entendimiento que trazó el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el FMI, de Bonafini hoy volvió sobre ese tema y aseguró que todo ya estaba pautado, por lo que no hubo posibilidad de dar un debate hacia el interior de la coalición. “¿Qué discusión? ¿Adónde está la discusión? Ya estaba todo arreglado, como los italianos que les arreglaban los casamientos a los hijos”, afirmó la titular de Madres y agregó: “Ya estaba todo arreglado y nos hizo creer que nosotros podíamos discutir”.

Entonces, consideró que los que se oponían al acuerdo deberían haber hecho un paro general para que el Presidente y su séquito de funcionarios se den cuenta que quienes hacer “caminar al país” son los trabajadores.

Incluso, habló sobre la inflación y les pidió a los funcionarios que no le echen la culpa al conflicto armado entre Rusia y Ucrania por lo descontrolado de este indicador. “Es un panorama desgraciado donde el Fondo exige, por eso aumentó la canasta. No me vengan con la guerra porque guerra hubo siempre y muchas”, dijo de Bonafini y acotó: “El mundo nunca dejó de tener guerras, ahora depende quién haga la guerra. Si se la hacen los judíos a los palestinos, está bien hecha, no pasa nada, hay que matarlos, ‘les sacamos el territorio porque es nuestro’. Nadie se ocupa de los palestinos, aunque hay una gran cantidad del pueblo judío que no quiere eso, por eso existen las Mujeres de Negro, para repudiar cuántos chicos van presos porque no quieren tirar contra los palestinos, eso existe en Israel”.

En cambio, para Cristina Kirchner hubo solo halagos. “Ella es una mujer muy agradable. La vi más contenta, mejor, porque a veces está un poco enojada. Estaba bien. Estuvo primero con las madres y después saludó al personal de la casa. Vio todo y saludó a todos con esa bondad que tiene y esa generosidad. Después nos quedamos un rato largo nosotras dos, para mí fue muy bueno, interesante, muy para aprovechar políticamente y pensar la política”, contó.

Pero sobre esa charla en la que estuvieron solo ellas dos, de Bonafini reveló poco. “Son cosas muy de nosotras, que nos interesan a las dos. Hablar de política dos mujeres de tan diferentes edades, a veces no es tan fácil. Pero ella tiene una forma de ser y de escucharte con tanto respeto, que uno tiene que reconocerlo y agradecer. Con todo el trabajo que tiene venir a vernos, estar tanto tiempo con nosotras... Fue un día increíble ayer para las Madres”, comentó de Bonafini, que tampoco se arriesgó a predecir si Cristina Kirchner retomará las conversaciones con Fernández: “Ah, eso no sé... Cosa de ellos. A mí no se me ocurrió preguntarle esas cosas a Cristina, como ella fue la que lo eligió tendrá que conversar, o no. No fueron mis preguntas por ese lado, hablamos de una política más grande, de lo que pasa con las guerras”.

Noticia en desarrollo