Una banda de Gandalfs le armó una protesta a Peter Thiel en Barrio Parque

Una curiosa escena tuvo lugar este lunes por la tarde en Barrio Parque, Palermo, cuando un grupo de personas disfrazadas como Gandalf, el personaje ficticio de El Señor de los Anillos, organizó una protesta en la puerta de la casa del empresario y cofundador de PayPal, Peter Thiel. Con una pancarta que llevaba escrita la frase “You shall not pass” (en ingles, no pasarás), una de las más conocidas de la trilogía, los manifestantes se reunieron para expresar su molestia ante el desembarco del magnate tecnológico en el país.

Tal como mostraron los videos capturados por testigos que pasaban por el lugar, el grupo de personas vestidas con capas, sombreros grises y barbas blancas saltó y entonó una canción en la puerta de la mansión que Thiel adquirió recientemente.

“Peter, Peter, compadre, la concha de tu madre/Vos tenés palantires para ver el futuro/Mirate en el espejo, vas a ver un boludo”, exclamaron en el cántico. La referencia a los “palantires” hace alusión a unas esferas especiales que en el universo construido por el escritor británico J.R.R. Tolkien permiten comunicarse a grandes distancias o ver sucesos lejanos.

Thiel es un fanático declarado del universo de El Señor de los Anillos, tanto que lo usó de inspiración para nombrar Palantir a su empresa dedicada a la inteligencia y a la vigilancia de datos fundada en 2003 junto a Alex Karp.

La protesta de los Gandalf en la puerta de la casa de Peter Thiel

Valuada en más de 20 mil millones de dólares y con una fuerte presencia entre los gobiernos más poderosos del mundo, Palantir tiene entre sus clientes al Ejército de Estados Unidos, a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés), a la Oficina Federal de Investigación (FBI), y a los departamentos de policía de Los Ángeles, Chicago y Nueva Orleans.

Sin embargo, en el último tiempo, la expansión de la compañía despertó denuncias vinculadas a cuestiones éticas sobre la vigilancia extrema.

La banda de Gandalfs no sólo fue vista en la puerta de la casa del empresario tecnológico. Más tarde, se cruzó con el Regimiento de Granaderos a Caballo que pasó por la avenida Figueroa Alcorta en el marco del homenaje por el aniversario de la muerte de José de San Martín.

Los Gandalfs en el paso del Regimiento de Granaderos a Caballo

El reclamo contra Thiel

La protesta contra el empresario, encabezada por el lema “no pasarás”, tiene que ver, principalmente, con el reciente desembarco de Thiel en Vaca Muerta.

A principios de este mes, el multimillonario hizo su primera gran apuesta en el país y en el sector energético, y compró acciones de una petrolera argentina. El magnate de Silicon Valley adquirió acciones de Vista, la empresa de Miguel Galuccio, que tiene una significativa presencia en el yacimiento.

El dato fue informado a través de un “Form 13F” (un informe trimestral) presentado a la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos por Thiel Macro LLC, el fondo vinculado al inversor de origen alemán.

El fondo de inversión informó ante la SEC una posición de 1.189.792 ADS de Vista, valuada en aproximadamente US$76 millones al cierre del segundo trimestre de 2026 (la segunda posición más alta detrás de Amazon). Vista integra una cartera altamente concentrada de apenas ocho compañías, junto con nombres como Amazon, Vistra, American Electric Power, DTE Energy, FirstEnergy, CMS Energy y X-energy. La composición del portfolio refleja una fuerte apuesta por la energía y la generación eléctrica.

De visita en el país, Thiel no sólo compró la mansión en Barrio Parque, sino que fue a ver el superclásico entre Boca y River, participó en un torneo amateur de ajedrez en un club porteño y se reunió con el presidente Javier Milei.