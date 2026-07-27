Una casa, una supuesta “sociedad” y un mismo abogado: aparecen nexos que unen a los presuntos testaferros del caso $LIBRA

Después de reunirse con Javier Milei en Casa Rosada, el 30 de enero de 2025, Hayden Davis transfirió más de cinco millones de dólares en dinero digital a las cuentas de dos personas que, en principio, parecerían tener poco que ver entre sí: un jubilado argentino, ajeno al mundo de las criptomonedas, y un ciudadano colombiano radicado en el país, de cierto renombre en ese ecosistema local como profesor de “trading”.

Son Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, quienes se convirtieron en dos eslabones de paso en la sospechosa cadena de transferencias millonarias en el caso $LIBRA. Cuando acabó la reunión entre Milei y Davis, el primero de ellos, el jubilado, recibió del empresario poco más de un millón de dólares y el segundo, cuatro días más tarde, más de cuatro millones.

Camilo Rodríguez Blanco recibió el dinero de Davis el 3 de febrero

Además de ser los receptores del dinero y de compartir abogado en la causa que tramita en Comodoro Py, hay al menos otros dos elementos que los unen y que sugieren que ambos forman parte de una trama común: los ligan un alquiler inmobiliario y una presunta “sociedad”.

Es que, según pudo reconstruir LA NACION de dos fuentes distintas, el colombiano Rodríguez Blanco, conocido por promover y dictar clases de trading, se presentaba ante terceros como el “socio” del hijo del jubilado Orlando. Es decir, como socio de Diego Mellino, quien sería el verdadero autor de la red en la que quedó atrapado su padre con $LIBRA.

Diego Mellino, o “Dieguito”, como lo llamaba Camilo, es un profesional del mundo de la quiropraxia que, junto a su madre, Susana Georges, estuvo siempre a la pesca de nuevos negocios, una ambición que llevó a ambos a ingresar en el mundo de la importación y a tener luego problemas con la Justicia de Campana en una gran causa por contrabando.

Susana Georges, madre de Diego Mellino, expareja del jubilado Orlando Mellino, uno de los receptores del dinero de Davis

Juntos, madre e hijo crearon un esquema de sociedades y cuentas bancarias en el exterior. Usaron sus nombres –en ocasiones, con algunas leves variaciones- y también el de Orlando Mellino, expareja de Susana Georges.

Quienes alguna vez trataron al jubilado aseguran que, muy probablemente, para él haya sido una ingrata sorpresa verse involucrado en la trama $LIBRA. Pero que su hijo Diego y su expareja Susana no pueden acusar el mismo asombro.

Opel 24 TC S.L, Milenio Up S.L, Globalizing ATH., ORDI INC. y Los Mejores del Tablón S.R.L forman parte de la malla societaria que ambos tejieron por los Estados Unidos y España. También Modo Domo S.R.L, la sociedad que quedó alcanzada por la causa de contrabando y los dejó a ambos con embargos y prohibiciones para salir del país. Radicada en Miami, Florida, fue constituida por Susana, pero a los pocos días Diego se sumó como manager.

¿Pusieron todo ese entramado de cuentas y sociedades al servicio de alguna financiera para enviar o recibir transferencias desde el exterior? ¿La ambición de los Mellino llegó al rubro de las criptomonedas? Son preguntas que se formulan a partir de las dudas que surgen entre aquellos que conocen el expediente y aquellos otros que conocen a la familia.

LA NACION se comunicó con Diego Mellino y el abogado de su padre, pero ninguno contestó la consulta.

Diego Mellino Facebook

El fiscal Eduardo Taiano, con la asistencia de organismos especializados y las respuestas de algunas plataformas virtuales, pudo dar con el nombre de Orlando Mellino y el de Camilo Rodríguez Blanco e identificarlos como receptores de los millones de dólares de Hayden Davis. Sin embargo, por ahora ni el fiscal ni el juez Marcelo Martínez de Giorgi los convocaron para pedirles explicaciones.

El alquiler

Aparte de la “sociedad” que el colombiano Camilo aseguraba tener con Diego Mellino, hay un segundo vínculo entre ambos: el alquiler de una casa en Florida, en el municipio de Vicente López, en la que Camilo vivió por lo menos durante un año, entre 2023 y 2025.

Es una casa discreta, de unos 70 metros cuadrados, por la que el colombiano pagaba alrededor de 700 dólares mensuales y que Susana Georges intentó vender con algunas inmobiliarias de la zona, sin éxito.

La casa en la que vivía Camilo Rodríguez Blanco, el trader que recibió cuatro millones de dólares de Hayden Davis

Luego de que el caso $LIBRA estallara, Camilo abandonó la casa, se replegó y dejó de contestar mensajes, según pudo averiguar este medio de gente que lo trataba.

La Justicia pudo determinar que, de los más de cuatro millones de dólares que recibió, el trader giró al menos 695.990 a una cuenta a nombre de Mauricio Novelli, el lobista que habría sido el nexo entre el presidente Milei y Davis.

Esa secuencia de transferencias tuvo lugar en la noche del 3 de febrero de 2025, es decir, la noche anterior al día en que Novelli visitó con bolsos y junto a su familia una caja de seguridad en un banco Galicia de Martínez, once días antes del lanzamiento de la moneda que acabó bajo sospecha de estafa.

Otra parte del dinero, Rodríguez Blanco la invirtió en $LIBRA, en perfecta sincronía con el tuit promocional de Milei, quien estaba al teléfono con Novelli, según un peritaje judicial.

Con la colaboración de Ricardo Brom