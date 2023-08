escuchar

Los dueños y gerentes de las principales empresas estadounidenses radicadas en el país, y también de algunas compañías líderes de capitales argentinos, tuvieron un anticipo de lo que plantearán este jueves ante el Council de las Américas Javier Milei, Sergio Massa y Patricia Bullrich. Fue durante una cena reservada en el hotel Alvear, donde se presentaron los futuros cancilleres de los tres principales candidatos presidenciales.

Según pudo saber LA NACION, los invitados fueron Darío Epstein (por Milei), Gustavo Martínez Pandiani (por Massa) y Federico Pinedo (por Bullrich), quienes fueron presentados bajo el título de “Guests of honor: Foreign Affairs Advisors to the presidential candidates”. Los tres hablaron ante los principales CEOs de las compañías americanas, en un encuentro que organizó la Cámara de Comercio entre ambos países.

En la mesa principal, según comentó uno de los presentes, estuvieron sentados empresarios como Eduardo Eurnekian (Corporación América), José Luis Manzano (Integra Capital), Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy Group), Andrew Martin (Pfizer) y Miguel Galuccio (Vista Energy). Junto a ellos se sentaron el embajador estadounidense, Marc Stanley, y la CEO del Council de las Américas, Susan Segal.

Durante la cena, que se sirvió en el recoleto hotel porteño, cada uno de los tres representantes de los candidatos presidenciales tuvo un tiempo para hacer una exposición y luego recibieron preguntas de la audiencia, compuesta por ejecutivos de empresas como Bloomberg News, Citibank Argentina, General Electric, Google, IBM Argentina, JPMorgan, Moody’s Latin America, Goldman Sachs y Exxon Mobile.

Federico Pinedo, Darío Epstein y Gustavo Martínez Pandiani

Uno de los temas que aparecen en el debate de la campaña presidencial argentina, que es el proyecto de Milei para dolarizar la economía , estará presente este jueves durante la exposición del candidato de La Libertad Avanza, programada para este mediodía. Pero antes, Epstein -que integra el tridente de consejeros económicos de Milei junto a Carlos Rodríguez y Roque Fernández- también tuvo que afrontar inquietudes similares.

Según trascendió, durante la cena y luego en la ronda de preguntas de los empresarios se registró un cruce entre Epstein y Martínez Pandiani , cuando el enviado de Milei aseguró que un posible gobierno libertario saldrá al mundo “con los tapones de punta”, lo que generó una réplica del representante de Massa: “A mi me gusta mucho el fútbol, pero si salís con los tapones de punta terminas con tarjeta roja ”, advirtió.

Pinedo, que llegó a la cena en su condición de encargado del equipo de relaciones exteriores de Bullrich, no oculta su intención de ser canciller en caso de que la candidata de Juntos por el Cambio llegue a la Presidencia el 10 de diciembre. En todos los foros, la estrategia de la principal coalición opositora es presentarse como una opción con capacidad cierta de darle gobernabilidad al país, lo que genera dudas en el caso de Milei.

Por su parte, Martínez Pandiani es un embajador de extensa trayectoria que tiene actualmente tiene misión en Suiza y que viene asesorando a Massa en política exterior desde su período como presidente de la Cámara de Diputados. El candidato de Unión por la Patria, el frente oficialista, acaba de cerrar un desembolso de 7.500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) y tiene buena sintonía con Washington .

Kristalina Georgieva, directora del FMI, junto a Sergio Massa en Washington

En la capital estadounidense, Massa dijo antes de emprender el regreso a Buenos Aires -donde este jueves se presentará, por la tarde, ante el Council de las Américas- que JxC “quedó un poquito más diluido” tras las elecciones primarias, mientras que destacó la “actitud más colaborativa con el Gobierno” de Milei y los representantes libertarios en su reciente contacto con el staff del Fondo Monetario.

A su vez, Bullrich tiene previsto presentarse ante el Council este jueves desde las 9.45, luego de la apertura oficial del foro que harán Natalio Grinman, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC); Susan Segal, CEO del Council; Agustín Rossi, jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente por el oficialismo; y Horacio Rodríguez Larreta, alcalde porteño y exprecandidato presidencial por JxC.

En el programa del Council de las Américas también figura una exposición del embajador de Estados Unidos, Marc Stanley; otra del canciller Santiago Cafiero y una tercera de Miguel Galuccio, CEO y fundador de la compañía Vista. Además, por la tarde se presentará la diputada y candidata a vicepresidente Victoria Villarruel, compañera de fórmula de Milei, antes de que lo haga el propio postulante libertario.