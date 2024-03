Escuchar

Una diputada provincial de Formosa radicó una denuncia contra el gobernador Gildo Insfrán por “espionaje” y “persecución política”. Se trata de Gabriela Neme, legisladora de Juntos por el Cambio, quien asegura haber sido perseguida por una camioneta blanca luego de realizar una recorrida con vecinos por la zona de Ingeniero Juárez, en el departamento de Matacos.

Según relata Neme, al advertir la situación, ella comenzó a perseguir a la camioneta y presenció cuando ingresaba a la comisaría de Juárez. Además, el vehículo figura a nombre del ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad y Trabajo de la provincia norteña.

“Estuve recorriendo una escuela y cuando llegué al domicilio donde estaba parando, estaba esta Hilux en una situación sospechosa y como uno ya está acostumbrado, le saqué una foto”, explicó a LA NACION. “A las dos horas, cuando salgo del domicilio, veo la misma camioneta con la misma persona conduciendo a 100 metros. Entonces, me paro al lado, lo saludo para que advierta que yo lo había reconocido. Doy la vuelta manzana, me coloco detrás de él y evidentemente no me vio [porque] entra con la camioneta la comisaría de Juárez”, detalló Neme.

Esta es la camioneta que me seguio persiguió e hizo espionaje en mi estadía en ingeniero Juárez está patentada a nombre del ministerio de gobierno y justicia donde a cargo del represor Jorge González.

Cualquier cosa que a mí pudiera pasarme hago responsable al gobernador Insfrán pic.twitter.com/nvAxFy5mbi — Gaby Neme (@gabrielaneme) March 12, 2024

Con los datos de la patente vehicular, que obtuvo a través de la captura, la diputada confirmó que la Hilux que estuvo por más de dos horas frente a su domicilio pertenece al Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad y Trabajo de la provincia, a cargo de Jorge Abel González “Debe patente”, asegura Neme sobre la camioneta. LA NACION intentó contactarse con Insfrán, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.

“[Insfrán] es el jefe de la banda. El manda a perseguirnos y espiarnos”, disparó Neme, diputada provincial desde 2021 por Nuevo País, un partido local que sin integrar la alianza, acompañó a Juntos por el Cambio en las últimas elecciones.

La denuncia de Neme alcanza también al personal de la comisaría. Cuando la legisladora advirtió que la camioneta ingresaba a la dependencia, ingresó ella misma a pedir explicaciones. Y si bien el personal de la comisaria de Juárez admitió que la camioneta acaba de entrar, le negó datos sobre el conductor, a quien, sin conocer, Neme denuncia. Por complicidad, también fueron denunciados el Jefe de Delegaciones, el Jefe de la Comisaria y el Jefe de la Policía.

“Hago responsable de mi seguridad física a todo el personal policial y al Gobierno de la Provincia”, sostuvo en su denuncia. Antes, la diputada hizo publica la situación a través de un video en su cuenta de Facebook que filmó frente a la comisaría. “Ellos son los que están atrás de mis pasos”, afirma Neme en el video.

La diputada sospecha que la persecución se activó luego de haber ido a una escuela cuyas instalaciones contrastan con el “relato” del oficialismo. “Ese video de la comunidad el trébol [la escuela] rompe el relato de que la educación, como dice Insfrán es una cuestión de Estado y es el nuevo rostro de la justicia social” , explicó.

DENUNCIE LOS ACTOS MAFIOSOS DE INSFRAN



Presente la denuncia por persecución de la policía de informaciones que constantemente me acosa y me persigue aún yendo sola en un vehículo. A diferencia de Santa Fe, aquí la mafia e intimidación la ejecuta el estado. pic.twitter.com/2vvRWZC00S — Gaby Neme (@gabrielaneme) March 11, 2024

La denuncia de Neme fue presentada en la misma comisaria de Juárez el lunes y esta tarde el expediente debería ser presentado a la Justicia.

