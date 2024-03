Escuchar

Comenzó este jueves una sesión caliente en la Cámara de Senadores con el plato fuerte pautado para el final, cuando se defina la postura de los legisladores con respecto al DNU 70 de desregulación económica del presidente Javier Milei. La discusión se inició pasadas las 11, comandada por la vice Victoria Villarruel, en el ojo de la tormenta por las rispideces con la Casa Rosada (minimizadas por el vocero Manuel Adorni en su conferencia de prensa) por habilitar el tratamiento del megadecreto.

En su avance, el encuentro dejó una serie de cruces y perlitas.

Villarruel entró con una sonrisa

Al momento de iniciar la sesión y mientras se esperaba la conformación del quorum, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, ingresó al recinto con una sonrisa, pese a la agitada noche que pasó el oficialismo luego de un comunicado que emitió la Casa Rosada para cuestionar que el DNU 70 se tratara en este momento. Con carpetas en la mano, y vestida de sweater beige con una escarapela y pantalones sastreros azules, se sentó en el estrado.

Cruce entre Villarruel y una diputada de UP

La diputada de Tierra del Fuego María Eugenia Duré, de Unión por la Patria (UP), pidió una cuestión de privilegio contra Milei, Villarruel y la canciller Diana Mondino. Fue por el tema Malvinas, una causa que consideró “pisoteada” por el gobierno nacional. Se quejó también porque les giraron notas a los tres funcionarios y, según dijo, todavía no las respondieron.

“¿Podemos abreviar? Que ya van dos minutos excedida”, le marcó Villarruel en un momento. “Ya que me pasé algunos minutos quiero decirle, señora presidenta, dos cosas: una, que se atenga el reglamento. El artículo 33, le quiero recordar por lo que pasó en la última sesión, dice que usted no puede opinar sobre lo que se trata en el recinto, pero le voy a pedir un favor último: no nos corte el micrófono, es un acto de censura, usted me cortó el micrófono. Pasándome dos minutos le quería pedir ese favor, si es tan amable usted”, siguió Duré.

De vuelta volvió a escucharse la voz de la vice: “Tres minutos, senadora”. A eso la fueguina respondió: “Sí, ya termino. Voy a terminar con unas palabras que fueron expresadas en 2004 en Ushuaia. Me voy a pasar un minuto más, 30 segundos más”.

Siempre sobre el mismo tema, Villarruel indicó: “Senadora, invoca el reglamento pero no lo obedece usted. Está excedida más de tres minutos, le pido que abrevie en respeto a los demás senadores. Por favor, abrevie. Gracias”.

Un cartel de Losada y la discusión con Lewandowski por Rosario

Los dos rosarinos, Carolina Losada -de la Unión Cívica Radical (UCR)- y Marcelo Lewandowski -de Unión por la Patria (UP)-, tuvieron un fuerte ida y vuelta en el recinto.

Todo empezó con una moción de preferencia de la senadora radical, quien exigió que en la próxima sesión se trate un proyecto de ley de emergencia en seguridad para la provincia de Santa Fe, que ella presentó en agosto de 2022 bajo el expediente 1856/22 y debió volver a llevar al Congreso el miércoles, ya que había perdido estado parlamentario. “Lo pido con urgencia porque los rosarinos no damos más”, reclamó.

Tras contar sobre el miedo que hay en la ciudad ante el accionar de los narcos -que mataron a cuatro personas en los últimos días-, Losada marcó: “Los rosarinos necesitamos paz. Y nosotros podemos colaborar para esa paz. Lamentablemente se perdieron dos años porque parte de lo que hoy se está haciendo estaba pedido en aquel proyecto de ley”.

Dijo entonces que a parte de sus colegas “no les importó” que en todo este tiempo haya mostrado los asesinatos que fueron sumándose en la localidad del Monumento a la Bandera. “No se trató ni siquiera en comisión, por eso les digo si les suena, porque a lo mejor ni siquiera lo escucharon. Miraban, sonrisitas socarronas y nada más”, sostuvo. “Desde ese agosto de 2022 hasta el día de la fecha, ¿saben cuántos muertos hubo en mi provincia, que quizás se podrían haber evitado si le hubieran puesto un poco de garra a esta lucha?”, les preguntó y fue en ese momento que sacó un cartel con el número 555.

“555 muertes. 555 muertos más desde que presenté ese proyecto que ignoraron absolutamente hasta el día de hoy. Vidas humanas, vidas inocentes, personas y familias totalmente destruidas. Pero no les importó absolutamente nada, no empatizaron con la gente de a pie que se levanta temprano para ir a trabajar, para llevar a los chicos al colegio, para ir a buscar el mango. No les importó nada”, sentenció.

Y un rato después le giró un mensaje directo a Lewandowski. “Me sorprende incluso y le agradezco al senador Lewandowski que en su momento, siendo de la provincia de Santa Fe, no apoyó ese proyecto ni tampoco el de infancias protegidas, que intentaba cuidar a los niños de estas mafias que se aprovechan de ellos”, dijo Losada, mientras Villarruel le hizo un llamado de atención para que se circunscriba al pedido. “Como dijo hace un rato el senador Lewandowski, que se anotició de la situación en Santa Fe, hay tiempo en la vida para rectificarse. Hoy tienen esta segunda oportunidad. Ojalá, por el bien de todos nosotros, que la aprovechen”, manifestó.

Como fue aludido, el senador de UP hizo una fuerte réplica. “No sé qué problema tienen en Nordelta, donde vivís”, le dijo a Losada. “En Rosario vivo desde hace 58 años. Y he trabajado mucho y pueden dar cuenta de lo que he realizado. No sé si es la senadora que acusaba al actual gobernador de los vínculos con el narco o si después se abrazaron y no tuvieron ningún problema más. Estamos en un momento donde no tenemos que hacer politiquería barata. Decir que yo no estoy preocupado por lo que les pasa a los rosarinos... Tengo a mi familia, a mis hijos, vivo yo, viven mis amigos, la gente que me ha representado. No me votaron en Rosario y vivo en Nordelta o en Recoleta o en algunos lugares coquetos de la Argentina”, le lanzó con ironía. “Soy del sur de Rosario, el lugar más castigado. La verdad, hablemos de política en serio, a algunos les cuesta”, sumó.

Como le achacó no vivir en la ciudad que fue azotada por la violencia, Losada retomó la palabra, negó vivir en Nordelta -pese a que no dijo dónde reside- y le pidió “respeto” a su par. “Infórmese antes. Y supóngase que yo viviera... ¿Cómo va a hablar de dónde yo vivo? Yo no hablo de cuál es el country, barrio cerrado, donde usted vive. Por qué lo expondría públicamente. Si cuento el barrio cerrado donde usted vive, lo expongo ante un peligro”, arremetió la senadora de la UCR mientras Villarruel le pedía que concluyera y Lewandowski hablaba con el micrófono apagado.

“Sí, vive en un barrio, me lo contó usted. El gobernador tuvo que sacar a su familia de la provincia, entonces por favor llámese a silencio, como viene haciendo”, terminó Losada y después siguieron con los cruces pero con el audio cortado porque Villarruel marcó: “No lo voy a permitir más”.

