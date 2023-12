escuchar

La diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Daiana Fernández Molero publicó una particular lista de requisitos para quienes quieran aplicar a un puesto como asesor en el Congreso de la Nación. La economista, que asumió como legisladora a principios de diciembre, lanzó el llamativo anuncio en su cuenta de X donde se destacaron algunos requerimientos para trabajar con ella: “No tener miedo a agarrar la pala” y “Que no aspire a volverse rico en los próximos 4 años”, son algunos de los puntos que más llamaron la atención en las redes sociales.

Busco economista que quiera trabajar conmigo en el Congreso. Requisitos: 1) creer en la restricción presupuestaria (y no en la restricción externa 🤣), 2) no tener miedo a agarrar la pala, 3) que le gusten los temas de comercio int, competencia e impuestos, 4) que pueda… — Daiana Fernandez Molero (@daianamol) December 18, 2023

Fernández Molero detalló otros puntos que considera importantes para los economistas que deseen aplicar al puesto. “Creer en la restricción presupuestaria (y no en la restricción interna)”, indicó, acompañado de un emoji de risa.

Los siguientes puntos tienen que ver con el rol que cumplirán estos asesores económicos durante su gestión. El punto 3 tiene que ver con que la persona esté interesada en temas de comercio internacional e impuestos, y el 4, que el mismo pueda comunicarse con otras personas que no tengan que ver con la economía.

Para finalizar, Fernández Molero dejó el método de contacto para aquellos que consideren que cumplen con los requisitos para aplicar al puesto de trabajo. Para esto, proporcionó un mail al que hay que enviar el currículum, junto con una nota de opinión de no más de 2500 caracteres, hablando sobre alguno de los siguientes temas: integración al mundo, competencia o desregulación.

Quién es Daiana Fernández Molero

Economista de profesión, la actual diputada formó parte históricamente de Pro, en la subsecretaria de Programación Microeconómica en el Ministerio de Hacienda durante la presidencia de Mauricio Macri, y, antes de eso, se desempeñó como jefa de Asesores de la Secretaría de Comercio durante la gestión de Miguel Braun.

En las elecciones de este año, apoyó la candidatura de Patricia Bullrich desde un primer momento, cuando comenzó la campaña de las PASO y la ministra de Seguridad se enfrentó a Horacio Rodríguez Larreta. “Esta etapa histórica necesita un liderazgo bien plantado y con las ideas claras”, expresó al justificar su apoyo a la excandidata a presidente.

