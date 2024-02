escuchar

Caída ya la ley ómnibus, el jefe de la bancada del radicalismo, Rodrigo de Loredo, criticó que el Gobierno haya decidido dar de baja el proyecto y devolverlo a comisión cuando comenzó a trabarse la aprobación de algunos incisos en el recinto el martes. Afuera del Congreso, el miércoles se quebró y sus ojos se llenaron de lágrimas. La escena fue criticada más tarde por el presidente Javier Milei desde Israel y el diputado le respondió unas horas después.

Abordado por la prensa en el exterior del Palacio Legislativo, el referente de la Unión Cívica Radical (UCR) dijo sentirse “triste, frustrado y enojado”, y con “emoción, bronca e impotencia” por todo el trabajo que hizo su partido en Diputados para lograr que avanzara el proyecto de la Casa Rosada, que terminó en foja cero.

Convencido de que “a la gente no le va a ir bien” con esta retirada de la iniciativa, De Loredo indicó: “Por ahí me siento un ingenuo...”. Pero en ese momento no pudo seguir porque se emocionó . “La verdad es que nosotros somos reformistas, somos reformistas, entonces eso ¿qué significa? Que las reformas se suceden cuando uno las va construyendo. Había una gran oportunidad de hacer reformas para la Argentina, pero vienen los fundamentalismos de siempre que nos hunden como país y empieza todo de cero”, explicó conmovido.

Dijo también sentir en ese momento emoción, bronca e impotencia. “Perdón chicos... Estuvimos desde el minuto uno, nuestro bloque hizo disidencias de 80 páginas, mejoró la ley. Después de la tormenta de las delegaciones venía una tormenta con las privatizaciones, la cruzábamos y la ley seguía”, indicó con respecto a cómo podría haber continuado el tratamiento del proyecto sin necesidad de volver todo a comisión.

Críticas de Milei

Tras viralizarse la grabación, el Presidente, de gira por Israel pero muy activo en redes y atento a las cuestiones locales, retuiteó un mensaje contra de Loredo. “ La gente de la UCR está en un cumple , piensan que son buenos tipos, que son un reservorio de institucionalidad, que le están haciendo un bien al país alineándose con el kirchnerismo y bloqueando la agenda de Milei, la que votó la gente. No la ven”, decía ese escrito en la red social X que el mandatario compartió en su muro.

El tuit que compartió Milei contra De Loredo Captura

Luego de ese episodio, De Loredo estuvo en LN+ y habló al respecto. “Qué sé yo, qué decirte; no es cierto y es una gran contradicción”, sostuvo primero sobre las valoraciones del líder libertario.

“El radicalismo, pese al deporte que se empezó a practicar, que es insultarlo... Al principio la casta era todo el Estado, la CGT, los empresarios que vivían del Estado, el peronismo. Después terminaron siendo tres o cuatro radicales. Terminó la campaña con ‘el que no salta es radical’. Cuando estuvo en problemas los que salvamos las papas fuimos nosotros. Si el dictamen salió, fue gracias a la actitud nuestra, la ley se aprobó gracias a la actitud nuestra”, afirmó De Loredo.

Seguro de que el Gobierno tiene “una lógica poco democrática”, el diputado cordobés ya había criticado a Milei incluso antes de que le leyeran esas expresiones sobre su llanto. “A mí en lo personal me tiene sin cuidado lo que diga Javier Milei, de un tiempo a esta parte. Dice estupideces, agravios, insultos”, remarcó. Por último contó por qué se emocionó durante la nota en el Congreso: “Debe ser un poco de impotencia, de agobio. Me agarraron de improvisto. Tenés una guardia pretoriana en la puerta del Congreso, entrás, salís, estás comiéndote un sándwich a las cuatro de la tarde, te agarran, una ametralladora y bueno”.

LA NACION