Tras participar de la reunión que Javier Milei mantuvo con diputados en el Congreso, encuentro durante el cual el jefe de Estado analizó la situación económica del país, la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Juliana Santillán hizo hincapié en el paquete de medidas de ajuste que promueve el Gobierno y destacó la necesidad de lograr un “ordenamiento” fiscal. En esa línea, la legisladora libertaria consideró un obstáculo para la administración del presidente Javier Milei tener que afrontar el pago de jubilaciones de ciudadanos que no tienen aportes. “Eso genera emisión monetaria, alguien lo tiene que pagar y no es gratis”, arremetió en declaraciones radiales.

La diputada oficialista comenzó por resaltar la predisposición de “acompañamiento” del Ejecutivo para con los “sectores sociales más sensibles”, en un contexto donde “no hay dinero para absolutamente nadie”. “Los argentinos tienen que ajustarse. Pero eso no quita que no haya un apoyo a los que más necesitan para atravesar este período. Hemos mejorado y duplicado la Asignación Universal por Hijo (AUH). También otorgamos financiamiento a los padres para pagar cuotas de colegios”, dijo en diálogo con Radio Con Vos.

Y reivindicó a continuación: “Con el kirchnerismo, los jubilados ganaban US$80. Hoy ganan US$200″. El conductor del ciclo Mejor País del Mundo, Diego Iglesias, retrucó entonces las declaraciones de Santillán e insistió en que los adultos mayores tuvieron una pérdida en términos reales del 28% a raíz de las medidas impulsadas por Milei. “Los jubilados, y esto lo reflejan datos del mismo Ministerio de Economía, son los que más están cargando el ajuste”, reforzó.

Ante esta afirmación, la legisladora diferenció a aquellos hombres y mujeres que realizaron 30 años de aportes de quienes lograron jubilarse por medio de moratorias o se acogieron a la Pensión Universal para Adulto Mayor: “El kirchnerismo nos dejó una plaza de jubilados sin aportes, lo que generó emisión monetaria. Eso alguien lo tiene que pagar. No es gratis generar jubilados ficticios que han hecho un único aporte. Para generar esa jubilación, hay que recaer sí o sí en la emisión monetaria ”.

Tras ello, Santillán se refirió una vez más a los recortes que lleva a cabo el Gobierno y remarcó: “Estos ordenamientos que se están haciendo o el Presidente está pensando tienen que ver con que no hay dinero. Y no hay dinero para nadie. Si hay acompañamientos. No hay manera de generar recursos si seguimos gastando. Hay que distinguir esto. El Presidente está gobernando para los argentinos. Nunca la sociedad va a ser víctima de este Gobierno”.

A lo largo de la entrevista, la diputada libertaria hizo un comentario más vinculado a las jubilaciones: “El valor de los que perciban va a ser progresivos”. “Hoy los jubilados son parte del ajuste pero no están exentos del acompañamiento. No hay dinero para absolutamente nadie. Pero si hay acompañamiento. El achicar el gasto público está generando más dinero en el Estado y eso va a repercutir en los acompañamientos a la sociedad más necesitada y más debilitada”, completó.

El encuentro entre Javier Milei y diputados libertarios

Respecto de la asamblea que el mandatario mantuvo con integrantes del bloque de LLA en Diputados, detalló que “es la tercera reunión con el Presidente”. “Estuvo enfocada a comentarnos los logros de la economía y analizar encuestas analizadas al acompañamiento de la gente a las medidas” , dijo.

También se habló del vínculo entre Nación y los gobernadores: “El Presidente marco puntualmente esta cuestión con el gobernador de Chubut [Ignacio] Torres”. “Es un gobernador que responde al Pro de [Horacio Rodríguez] Larreta. Es del ala que está resentida por algunas cuestiones electorales”, sostuvo Santillán a título personal.

Y cerró: “Si hay un ejemplo de gobernadores que no están dispuestos a estar del lado correcto de la historia y contribuir al sacrificio de todos los argentinos, este es uno de ellos. Es un gobernador al que solo le importa su provincia. Es un ejemplo de la casta política. Están viendo otra película y no la ven”.

