Una diputada que visitó a los represores en la cárcel de Ezeiza fue al Congreso con un ejemplar del Nunca más

Escuchar

Luego de que se conociera la foto que muestra a seis legisladores de La Libertad Avanza (LLA) junto con un grupo de represores que cumplen su condena en la cárcel de Ezeiza, una de las diputadas que fue parte de la comitiva llegó este miércoles al Congreso con un ejemplar del libro Nunca más. La protagonista de este particular episodio fue la mendocina Lourdes Arrieta, quien la semana pasada se había excusado de su participación en el polémico evento argumentando que fue “estafada y engañada” porque creyó que se trataba de una “visita humanitaria”.

En ese momento, dijo también que no sabía quién era Alfredo Astiz, uno de los militares condenados a cadena perpetua por el secuestro, tortura y desaparición de dos monjas francesas, así como de tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, Esther Ballestrino y María Ponce de Bianco. “Tuve que googlearlo”, relató hace algunos días en alusión a su desconocimiento sobre el historial de “el ángel de la muerte”.

Si bien desde el principio la dirigente libertaria de 31 años trató de desvincularse del encuentro con los mandamases de la última dictadura militar, la imagen de su llegada a la Cámara de Diputados con el texto elaborado por la Conadep [Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas] llamó la atención en especial. No obstante, el gesto se explicó después en la presentación de un proyecto para crear una comisión especial destinada a investigar lo sucedido en aquel encuentro del que ella misma fue partícipe.

ACERCA DE LA VISITA AL PENAL DE EZEIZA

👉🏻Durante la mañana, presenté por Mesa de Entrada este proyecto a fin de que se cree una comisión especial para investigar lo sucedido el 11 de julio. @DiputadosAR pic.twitter.com/VYmZYQO5lO — Lourdes M Arrieta (@lulumicart) August 6, 2024

“Durante la mañana, presenté por Mesa de Entrada este proyecto a fin de que se cree una comisión especial para investigar lo sucedido el 11 de julio”, escribió Arrieta en su cuenta de X, junto con las imágenes de la iniciativa que apunta a “esclarecer las circunstancias y motivos detrás de las visitas a los condenados y si estas visitas representan algún tipo de apoyo o complicidad con sus acciones pasadas”.

Además de la legisladora oriunda de Mendoza, de la visita en cuestión -ocurrida el 11 de julio y criticada tanto por el resto de diputados de LLA como por los bloques opositores- participaron Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo. El grupo se encontró en la unidad penitenciaria con Astiz, Ricardo Cavallo y Raúl Guglielminetti, Adolfo Donda, Antonio Pernías, Gerardo Arráez, el “Pájaro” Martínez Ruíz, Agustín Oyarzábal Navarro, Mario “el Cura” Marcote y Miguel Ángel Britos.

Tras las repercusiones del caso, Arrieta precisó que el objetivo de su presentación en el Congreso tiene como fin “la búsqueda de la verdad, de quiénes son los responsables” de la visita. “Y de por qué realmente a mi nadie me dijo que iba a visitar a Astiz”, señaló en declaraciones en C5N, donde se mostró arrepentida por haber asistido a la convocatoria.

“Me avergüenzo y me arrepiento de haber confiado en los colegas que me terminaron insistiendo e instando a que visitara el penal. Mi gran error fue haber confiado primero en el diputado que lo organizó y segundo en el presidente de bloque, Gabriel Bornoroni, porque dio el aval para que se llevara adelante esta visita. No lo retrucó, no preguntó, no se interesó en el tema. Entendí que de parte de él estaba todo bien”, agregó.

LA NACION

Temas La Libertad Avanza