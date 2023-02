Una encuesta le da una ventaja a Larreta en la interna de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires

escuchar

Una encuesta de la consultora Synopsis le otorga al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, una ventaja considerable sobre los otros potenciales candidatos presidenciales de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, principal distrito del país.

Aunque todavía no está resuelto quiénes serán los dirigentes que efectivamente se anotarán en las elecciones primarias de agosto, el sondeo pregunta primero a los entrevistados por cinco de los nombres que podrían formar parte de esa competencia. Larreta -que ya está decidido a ser candidato presidencial- obtuvo un 34,6% de apoyo entre los bonaerenses que se inclinaban por votar a la coalición opositora. En segundo lugar se ubicó el expresidente Mauricio Macri, que aún no anunció si será o no de la partida: Synopsis le da un 27,7% de intención de voto en la interna, por encima de la presidenta de Pro y por el momento principal contendiente de Larreta, Patricia Bullrich, que alcanza el 20,7% en esa medición. María Eugenia Vidal registra 8,8% y el radical Facundo Manes, 7,2%.

En otros escenarios, también se impone el jefe porteño. Sin Macri ni Vidal en la disputa -es decir, contando únicamente a quienes formalizaron su intención de competir por la presidencia-, la encuesta le otorga a Larreta el 52%, contra el 40,1% de Bullrich y el 7,8% de Manes. Y si solo se enfrentaran Larreta y Bullrich la situación quedaría, siempre según Synopsis, 53,9% a 43,9%.

El trabajo está hecho sobre una muestra de 827 casos, tomada en el conurbano y el interior provincial entre el 6 y el 11 de enero, con un margen de error de +/-3,4 para un nivel de confianza del 95,5%. La metodología de campo consistió en un 66% de relevamiento presencial (F2F) no domiciliario en GBA y un 34% relevamiento online (con captación de casos a través de redes sociales).

Ante la pregunta “si hoy fueran las elecciones presidenciales, ¿por cuál de estos espacios usted estaría más inclinado a votar?”, el Frente de Todos obtiene el 33% y Juntos por el Cambio el 32,3%. Una gran paridad, similar a la que reflejan la mayoría de los sondeos conocidos en el inicio del año electoral, como publicó LA NACION este fin de semana.

El foco que aporta Synopsis es la apertura de datos sobre ese universo de 32,3% que elige a la principal coalición opositora. Otras encuestadoras muestran escenarios más parejos entre Larreta y Bullrich, tanto en la provincia como a nivel nacional. De todos modos, los principales consultores añaden que es muy pronto para marcar tendencias, ya que todavía no se conocen todos los candidatos que participarán en la contienda, ni en el oficialismo ni en la oposición.

La encuesta de Synopsis incluye un cuadro sobre la intención de voto en general entre oficialismo y oposición (sin distinción de partidos ni candidatos) y da lo siguiente: el 49,4% votaría por la oposición en la provincia de Buenos Aires si las elecciones presidenciales fueran hoy, mientras que el 35,1% votaría por el oficialismo (Frente de Todos); un 15,6% marcó “no sabe o no contesta”.

Eso marca un escenario alentador para Juntos por el Cambio, ya que el Gobierno arrancaría con una desventaja muy clara ante la perspectiva de una segunda vuelta electoral. Buenos Aires concentra más de un tercio de los votos a nivel nacional y suele ser decisiva para determinar quién gana la presidencia de la Nación.

Sin embargo, la provincia encierra un desafío adicional enorme para Juntos por el Cambio: la gobernación, que se define a una sola vuelta y gana quien obtiene un voto más que su rival. El escenario de paridad entre las dos fuerzas principales, con una tercera fuerza (la de Javier Milei) afianzada, hace prever un duelo de máxima intensidad por definir el sillón principal de La Plata. El gobernador Axel Kicillof aspira a la reelección -aunque todavía no está confirmada su candidatura-, mientras que Juntos por el Cambio tiene a varios aspirantes recorriendo los municipios. Larreta impulsa al diputado Diego Santilli, mientras que Bullrich hace campaña con Javier Iguacel y Joaquín De la Torre y tiene buena sintonía con Cristian Ritondo, aliado de Vidal. El radical Martín Tetaz también quiere ser de la partida. Emilio Monzó también blanqueó sus intenciones de competir.

