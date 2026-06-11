Miguel Ángel Pichetto pidió la liberación de Cristina Kirchner: “El Congreso no puede quedarse de brazos cruzados”

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto pidió este jueves la liberación de la expresidenta Cristina Kirchner, condenada a seis años de prisión por corrupción en el marco de la causa Vialidad, y aseguró que el Congreso puede intervenir para que no continúe presa.

A través de un mensaje en X, en sintonía con su discurso del miércoles en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, Pichetto marcó: “Tener presa a una figura que fue dos veces presidente y una vez vicepresidente de la Nación pone a la democracia en una situación de extrema fragilidad. La conducta de un jefe de Estado se debe evaluar bajo un procedimiento especial y no por la vía común”.

“Se alteraron las reglas desde el primer día: se incorporó a un juez que venía de otro tribunal, se trajo a un fiscal cuyo destino era Rosario para juzgar narcos y se limitó la posibilidad de apelar. Tampoco hubo imparcialidad: los jueces de la Corte debieron apartarse porque venían de enfrentar un juicio político promovido por el propio partido de la acusada”, enumeró el diputado sobre presuntas irregularidades en el proceso que finalmente condenó en segunda instancia —ratificado por la Corte Suprema— a la exvicepresidenta en junio del año pasado.

Y cerró: “Ante tantas irregularidades y un tribunal incompleto, el Congreso no puede quedarse de brazos cruzados. Tenemos la facultad de intervenir ante semejante gravedad institucional para declarar la nulidad de un fallo viciado y hacer valer el equilibrio de poderes”.

Noticia en desarrollo