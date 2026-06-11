La nueva versión de Adorni desmiente lo que declaró en el Congreso y en las conferencias de la Casa Rosada

El 29 de abril pasado, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentó en el Congreso. Las sospechas sobre su enriquecimiento fueron el tema central de aquella sesión; con Javier Milei arengándolo desde un palco, él aseguró que tenía todo su patrimonio declarado y precisó incluso que “sin ocultación alguna”. Anoche admitió, en cambio, que había omitido informar cientos de miles de dólares en sus declaraciones juradas de bienes ante la Oficina Anticorrupción.

“Ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos”, dijo Adorni este miércoles a LN+. Informó que ahora estaba rectificando sus declaraciones juradas para incluir la parte de su patrimonio que había omitido informar y anunció que iba a pagar todo lo adeudado en impuestos al fisco.

Adorni en el Congreso: "Nunca hubo ocultamiento"

El jefe de Gabinete reconoció además que la ocultación había sido intencional; según él, para escaparse con su dinero “de la vieja política”. No explicó por qué decidió transparentar esos dólares recién ahora, dos años y seis meses después de la asunción de Milei y justo cuando la Justicia le detectó gastos e inversiones que no se condicen con los ingresos y el patrimonio que Adorni tenía declarados.

Con la misma soltura con la que ayer admitió la omisión, hace menos de dos meses había dicho en el Congreso: “En mis declaraciones juradas figuran todos los detalles de los bienes que integran mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna”.

Adorni: "Está todo declarado"

Una versión similar había sostenido ante los periodistas acreditados en la Casa Rosada, el 25 de marzo pasado, en una conferencia de prensa. Ese día, Adorni denunció una persecución mediática y afirmó: “Quédense tranquilos que efectivamente todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde”. En esa conferencia insistió: “Todo lo que yo tenga que declarar lo declaré. Está todo impecable”. Fue hace dos meses y medio.

Después de ir al Congreso, el 4 de mayo, volvió a dar una conferencia de prensa en la Casa Rosada y leyó un mensaje taxativo respecto de los bienes declarados en su patrimonio: “Nunca existió ocultación alguna”.

Adorni, en conferencia de prensa: "Jamás hubo ocultamiento"

De acuerdo con las pruebas reunidas en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, Adorni registró, desde que es funcionario, al menos 406.681 dólares en gastos -sin contar los corrientes- y 335.000 dólares en nuevas deudas. Tal como informó LA NACION, a los investigadores los números no les cierran (sobre todo, los gastos) y el fiscal Gerardo Pollicita se preparaba para avanzar contra Adorni.

Adorni: "Ahorramos en negro"

La versión del jefe de Gabinete fue siempre que su dinero lo hizo en la gestión privada, pero eso no se condecía con lo que tenía declarado y era un problema en términos penales. Las pruebas de la causa dejan a la vista que el salto de su patrimonio se dio en la función pública. En términos de Adriana Nechevenko, la escribana que participó de las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete, “se le dio todo junto” en los últimos tiempos.

Adorni: "Cometí un error y voy a pagar hasta el último impuesto"

Cuando Adorni llegó al poder solo tenía -según lo que había informado a la OA- dos departamentos: uno de 115 metros cuadrados en Parque Chacabuco, a medias con su esposa y que valuó en 24,1 millones de pesos; y otro en La Plata de 105 metros cuadrados, todo a su nombre y producto de una “donación”, valuado en 14,1 millones de pesos. También un Renault Captur de 2019 y, en dinero, el equivalente a unos 25.000 dólares.

Ya en la función pública se mudó al departamento de Caballito en el que vive hoy -que compró con su mujer sin haber vendido el que habitaban antes- y sumó la casa en el country Indio Cua que declaró a exclusivo nombre de Angeletti. Eso también -dijo ayer- fue un “error” que había decidido rectificar para reconocer que la casa había sido comprada a medias.

La contradicción con Milei

¿Sabía Milei que el jefe de Gabinete había omitido declarar cientos de miles de dólares en sus declaraciones juradas de bienes ante la OA? ¿Le presentó Adorni los papeles sobre su patrimonio? El jefe de Gabinete y el Presidente dieron versiones diferentes.

Adorni y Milei: ¿le presentó o no los papeles sobre su patrimonio?

Adorni dijo ayer que la confianza de Milei era tal que él no necesitó siquiera exhibirle sus documentos: “Yo al Presidente le dije que tenía todo para demostrarle que todo era falso y el Presidente siempre confió ciegamente en mí. No hizo falta que le mueste nada”.

Milei, en cambio, había dicho, en una entrevista en LN+, que le constaba que los números de su funcionario estaban “en orden” y que Adorni se los había mostrado. “Las cosas que me presentó estaban en orden”, dijo. Fue en la misma entrevista en la que afirmó que el jefe de Gabinete tenía lista su declaración jurada y que estaba por presentarla, como le había reclamado Patricia Bullrich. Finalmente, pasaron 35 días.