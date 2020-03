Canicoba Corral Fuente: DyN - Crédito: EZEQUIEL PONTORIERO

La abogada Adriana Donato no contó quién se lo sugirió, pero apuntó al estilo de vida del magistrado

La expresidenta del Consejo de la Magistratura Adriana Donato dijo en una entrevista radial que en 2018 le pidieron "dormir" la causa contra el juez federal Rodolfo Canicoba Corral por presunto mal desempeño.

Donato representaba a los abogados en el Consejo y era la instructora del caso Canicoba. Como tal, tenía la responsabilidad de impulsar la investigación para determinar si el juez debía ser sometido a juicio político. De hecho, pidió medidas de prueba a la comisión.

En aquel momento, el bloque mayoritario del Consejo -y de la Comisión de Disciplina y Acusación- era el de Cambiemos. Donato no dijo en la entrevista radial quién le pidió que durmiera la investigación. Tampoco quiso hacer declaraciones ante la consulta de LA NACION.

Entrevistada por Jorge Rizzo en Radio Cooperativa, la abogada dijo que "había un desfase importante" entre los ingresos de Canicoba Corral "y el nivel de vida que llevaba, los bienes y los viajes". Rizzo fue titular del Colegio de Abogados y es el referente político de Donato.

"Me pidieron 'dormir' la causa de Canicoba Corral porque transcurridos tres años, si no hay dictamen presentado para su aprobación, esa causa se archiva", dijo Donato, y recalcó: "No tengo resultados de las pruebas, no lo puedo evaluar. Si la imputación es probada no tengo dudas de que se puede llevarlo a jury".

La investigación contra Canicoba Corral pasó luego a manos del consejero por los abogados Juan Pablo Más Vélez, cercano a Juntos por el Cambio, que a fin del año pasado pidió la desestimación de la denuncia contra el juez. Esto generó choques internos en la coalición que en ese entonces gobernaba.

LA NACION había anticipado la decisión de Más Vélez de pedir la desestimación de la denuncia, lo que alertó a otros sectores de Juntos por el Cambio que no estaban dispuestos a dejar pasar esa decisión. El estrépito político hizo que se pospusiera el pedido de desestimación: los consejeros pidieron más pruebas.